Budapest: The Three Corners Downtown Edition Hotel eröffnet

Mit seinen 70 Zimmern und 4 Panorama-Suiten befindet es sich in bester Lage an der Október 6. Straße, nur wenige Gehminuten vom Donauufer, dem Parlament und der St. Stephans Basilika entfernt. Beim außergewöhnlichen Design des Boutique Hotels ließ sich das Unternehmen von der wunderbaren Architektur Budapests inspirieren.

E-Concierge-Service

Die Zimmer sind in vier verschiedenen Stilen gestaltet, gedruckte Fotos an den Decken holen unterschiedliche Szenen der ungarischen Hauptstadt in die Räumlichkeiten. Die vier Suiten im 8. Stock des Hotels verwöhnen mit über 50 Quadratmetern, getrennten Wohn- und Schlafzimmern, zwei Bädern und privaten Panoramaterrassen. In das Konzept des Hotels floss modernste Technologie ein, und wie in allen Stadthotels der Marke Downtown Edition Hotel steht ein E-Concierge-Service Gästen zur Seite. Eine App ermöglicht es, online einzuchecken und die Zimmertür mit dem Handy zu öffnen.

Flexibler Chic

Bei der Gestaltung der öffentlichen Räume im Three Corners Downtown Edition Hotel war Flexibilität ein wichtiger Aspekt. Die geräumige Lobby dient als sozialer Hub mit einem hippen Co-Working Bereich und begeistert mit einer trendigen Honesty Bar. Das lichtdurchflutete Restaurant mit Blick auf den Garten bietet ein Frühstücksbuffet und eine überdachte Terrasse. Im Wellnessbereich stehen den Gästen ein gut ausgestatteter Fitnessraum sowie eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna zur Verfügung. Elektroautos können in der privaten Garage aufgeladen werden.

Das Hotel verfügt über mehrere multifunktionale Veranstaltungsräume. Das Restaurant bietet Platz für 80 bis 100 Personen, während der gläserne Buda-Saal bis zu 25 Personen fasst und auf unterschiedliche Weise genutzt werden kann. Der Pest-Saal mit seiner einzigartigen Atmosphäre und den zur Straße gerichteten Glasflächen kann für kleinere Meetings mit bis zu 8 Personen gebucht werden. Die 40m² große Panoramaterrasse des Hotels ist ein idealer Rahmen für exklusive Feiern, Meetings und Empfänge. Damit richtet sich das Hotel an Geschäfts- und Freizeitreisende, die eine hochwertige Unterkunft suchen. Mehr Infos finden Sie HIER.