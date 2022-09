GTA Touristik: Erste Programmvorschau 2023

Mitte Oktober ist es so weit, der Gesamtkatalog 2023 erscheint: Dabei handelt es sich wieder um einen Wendekatalog - eine Hälfte widmet sich dem Fluss, die andere den Rundreisen. Die neuen Reisen werden nun laufend auf der Website www.gta.at online gestellt und sind für Agents direkt über die Internet Booking Engine (IBE) zu buchen. Neben spannenden neuen Rundreisen wird das Programm für 2023 natürlich auch altbewährte Klassiker beinhalten, hier schon jetzt exklusive Einblicke in die Routen und Reisen.

Neues & Bewährtes für 2023

Neben den klassischen Destinationen wie Schottland, Irland, Island, Skandinavien oder Marokko trumpft das GTA Skyways Programm mit einigen Neuerungen auf: Nicht zum ersten Mal, aber doch schon viele Jahre her, gibt es wieder eine Reise nach Ägypten. Der Kombination aus Kulturrundreise, Nilkreuzfahrt und Badestopp im Frühjahr wird gerade der letzte Schliff verpasst, um es den Qualitätsansprüchen von GTA anzupassen.

Eine weitere Kombination gesellt sich 2023 zum Angebot: Jordanien und Israel. In 8 Tagen stehen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Petra, das Wadi Rum, Jerusalem und der See Genezareth im Vordergrund.

„La Dolce Vita“ und Vulkanbesuche stehen bei der Neapel und Sizilien Reise im Vordergrund. Mit dem Oman und einer Armenien und Georgien Kombination feiern weitere Destinationen ihr gebührendes Comeback im Programm für das kommende Jahr.

Schwimmende Highlights 2023

Das Flaggschiff MS Nestroy befährt 2023 insgesamt sieben verschiedene Routen und vergrößert somit das Fahrgewässer, neben der Donau, wieder auf Rhein, Main, Mosel und die Holländischen Wasserwege.

Die beliebte Donaukreuzfahrt ab Wien bleibt selbstverständlich im Programm, widmet sich dank neuer Routenführung 2023 aber neu der ausführlichen Besichtigung des einzigartigen Naturwunders Donaudelta. So werden gleich zwei Donaudelta-Arme mit dem Schiff befahren, inklusive Halten im idyllischen St. Georg und in Sulina. Zwei Ausflüge mit kleineren Booten bieten zudem die Möglichkeit, das Biosphärenreservat noch detaillierter zu erkunden. Das i-Tüpfelchen ist die Fahrt über den Stromkilometer Null hinaus mit Wendemanöver auf dem Meer.

Der Rio Douro in Portugal bleibt ebenfalls im Programm. Neu ist in Frankreich, dass neben der Rhône auch die Seine zwischen Paris und dem Ärmelkanal schwimmend erkundet werden kann. Reisen zu den deutschen Ostseeinseln oder auf der Hanseroute von Bremen nach Hamburg runden das Angebot ab.

Die Flusskreuzfahrten sind als cruise-only oder mit diversen Zusatzpaketen für Getränke oder Ausflüge buchbar. Auch die An-/Abreise kann flexibler gestaltet werden. All das weiterhin bestens organisiert für eure Kunden vom GTA Team.

Weitere Informationen

Um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen, können sich Agents im Partnerbereich zum GTA Newsletter anmelden. Für weitere Infos steht das GTA Touristik-Team wochentags von 9-18 Uhr telefonisch unter 01/ 729 66 66 oder per E-Mail unter office@gta.at zur Verfügung. (red)