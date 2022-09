Celebrity Cruises: Neue Ansprechpartnerin & Selling Guide

Next Slide

Celebrity Cruises hat das Verkaufs-Team vergrößert und eine neue Key Account Managerin mit Sitz in Deutschland eingestellt. Natascha Tschritter wird ab sofort alle Trade- und Sales-Aktivitäten für das „New Luxuruy“-Kreuzfahrtunternehmen in den deutschsprachigen Märkten übernehmen. Dazu gehört der Ausbau von strategischen Beziehungen, um gemeinsam eine luxusaffine Zielgruppe zu erreichen.

Neue Key Account Managerin DACH

Die 39-Jährige war zuletzt bei Nicko Cruises als Key Account Managerin tätig. Davor arbeitete sie bereits zweieinhalb Jahre für Celebrity Cruises und den Mutterkonzern Royal Caribbean Cruises mit Sitz in Barcelona. Natascha Tschritter bringt ein starkes Netzwerk an Tradepartnern und umfassende Marktkenntnisse mit.

Sie berichtet an John Wilson, Director of Sales, der bei Celebrity Cruises das CEMEA-Sales-Team in London leitet. Natascha Tschritter ist unter ntschritter@celebritycruises.com zu erreichen.

Neues 70-seitiges Verkaufshandbuch

Außerdem hat Celebrity Cruises einen neuen deutschsprachigen 70 Seiten starken Selling Guide veröffentlicht. Darin finden Reiseverkäufer viele Verkaufstipps und -aktionen, aktuelle Angebote, Wissenswertes zum Retreat-Bereich für Suiten-Gäste sowie Details zu den Getränke-Pakten an Bord.

Zudem werden die einzelnen Routen und Destinationen in 2023/24 genauer vorgestellt. Umfangreiche Deckpläne und Factsheets informieren über jedes einzelne Schiff.

Agents können sich den neuen Guide jetzt im Agentur-Portal „Celebrity Central“ HIER kostenfrei herunterladen.

Sonderkonditionen bis Mitte Oktober

Urlauber, die zwischen dem 15. September und 12. Oktober 2022 eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises buchen, können sich über ein Bordguthaben freuen. Für Kreuzfahrten, die bis fünf Nächte dauern, erhält jeder Gast einen „Onboard Credit“ in Höhe von 50 USD. Bei Kreuzfahrten bis neun Nächten sind es sogar 100 USD pro Passagier. Geht die Kreuzfahrt länger gibt es 200 USD Bordguthaben für jeden Gast. Zahlen können Gäste damit unter anderem Ausflüge, kulinarische Extras oder auch Wellness-Anwendungen. Zusätzlich bekommt die zweite Person im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von 75% auf die Kreuzfahrt.

Die neuen Sonderkonditionen gelten für Abfahrten zwischen dem 28. September 2022 und dem 30. April 2024. Die Angebote sind für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Kreuzfahrten sowie Vor- und Nachprogramme in Alaska (Alaska Cruise Tours).

Weitere Infos zu den Sonderaktionen unter: www.celebritycruises.de/sonderangebote (red)