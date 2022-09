Urs Weber, Markt Manager Österreich von Schweiz Tourismus, stellte heute, Mittwoch, 14. September 2022, die Neuigkeiten der Schweizer Boutique Städten vor während Flurina Manser von Bern Welcome, alle Informationen zur Destination Bern "in der die Uhren etwas langsamer ticken als anderswo" lieferte.

Die Schweizer Städte überzeugen nicht nur durch ihre räumliche Nähe - nirgends liegen Attraktionen, Kultur, Restaurants, Geheimtipps und Shopping so nah beieinander - sondern bieten Reisenden auch laufend neue Attraktionen wie E-Bike Touren zu öffentlichen Kunstwerken oder entlang des Bodenseesüdufers, Einsteigerkurse in die Uhrmacherkunst oder neue Radwander-Routen - und das immer nur einen Steinwurf entfernt von den malerischen Schweizer Bergen. Hier eine Übersicht über die Neuigkeiten aus den Schweizer Boutique Städten:

Bern: Wo die Uhren langsamer ticken

In Bern ticken die Uhren etwas langsamer als anderswo: BernerInnen nehmen sich gerne Zeit zum Schlendern, Plaudern und Genießen. Es lohnt sich, es ihnen gleichzutun, einen Gang runterzuschalten und den Charme der Bundesstadt - seit 1983 UNESCO-Weltkulturerbe - und der gesamten Destination zu erleben. Zu den neuesten Attraktionen der Destination zählen die insgesamt vier ersten Radwanderrouten der Schweiz. Inspirierende Erlebnisorte entlang der Rundtouren für E-Bikes laden die Gäste ein, sich bewusst Zeit zu nehmen, um in die Erzählungen einzutauchen und mehr über lokale Besonderheiten zu erfahren.

Aber auch kulturell hat Bern einiges zu bieten, was Übernachtungsgäste mit dem Bern Ticket, kostenlos erkunden können. So stehen Besucher in Bern beispielsweise zahlreiche national bedeutende Museen mit großen internationalen Ausstellungen zur Verfügung.

Zürich: Neuer Stadtteil & E-Bike-Tour

Wo früher beidseits der Gleise zumeist Brachland zu sehen war, wenn man sich im Zug dem Hauptbahnhof näherte, zeigt sich heute ein komplett neues Bild: Eine architektonische Perle reiht sich an die nächste. Und dies ist die erste Entdeckung, aller Entdeckungen , die man in der Europaallee und Zollstrasse machen kann. Denn dort arbeiten, studieren und wohnen Menschen, die ihrem neuen Stadtteil mit viel Kreativität, Erfindergeist und Engagement neues Leben eingehaucht haben.

Außerdem wird in Zürich eine neue E-Bike Tour zu einigen öffentlichen Kunstwerken der Stadt - und davon gibt es immerhin rund 1.300 - geboten. Die Bike-Tour dauert insgesamt 2 1/4 Stunden und wird jeden Samstag von Mai bis Oktober durchgeführt.

Luzern : Die Solistin unter der Musikstädten

Luzern pflegt schon seit langer Zeit eine große Verbundenheit mit der (klassischen) Musik. Berühmte Komponisten wie Richard Wagner, Sergej Rachmaninow oder auch Arturo Toscanini haben sich zeitweise am Vierwaldstättersee niedergelassen und hier Teile ihrer Werke komponiert. Die Leuchtenstadt hatte also schon seit jeher eine inspirierende Wirkung auf Komponisten und Künstler.

Mittlerweile zählt Luzern zu den Hochburgen für klassische Musik, ermöglicht durch ihre erstklassigen Institutionen, wie das KKL Luzern, das Luzerner Sinfonieorchester oder das Lucerne Festival. Die Interessengemeinschaft «Musikstadt Luzern» will dies weiter stärken. Dabei arbeiten die Initianten aktiv zusammen, um eine noch bessere Erlebnisinszenierung für Einheimische und Gäste zu ermöglichen.

St. Gallen: Neues Bike-Erlebnis in der Textilstadt

Im Juni 2022 lancierten 18 Schweizer Tourismusorganisationen und sieben Kantone das Gemeinschaftsprojekt "RheinWelten".Das neue E-Bike-Erlebnis ist dabei eine kulinarische Reise von der Rheinquelle bis Basel und verbindet so auf 435km die bestehende Veloland Schweiz «Rhein - Route 2» mit regionalen, kulturellen und kulinarischen Highlights in 15 Erlebniswelten.

Außerdem ist St. Gallen das Herz der textilen Schweiz. Dies nicht nur aufgrund ihrer langen, bewegten Geschichte rund um die Textilindustrie, sondern auch, aufgrund ihrer heutigen Positionierung als Standort, wo Kompetenz, Qualität und Kreativität zusammenkommen und wegweisende Innovationen die Textilindustrie weltweit in eine nachhaltige Zukunft lenken. Der Verein Textilland Schweiz hat dieses Jahr neue Angebote geschnürt, um das textile Erbe erlebbar zu machen. So werden Interessierten beispielsweise Nähworkshops oder Führungen, bei denen sie mehr über die Textilstadt St. Gallen erfahren, geboten.

Basel: Kunst im öffentlichen Raum

Basel ist die Schweizer Kunststadt par excellence. Dafür zeugen hochkarätige Kunstmuseen und die Kunstmesse Art Basel. Aber auch der künstlerische Nachwuchs muss sich nicht verstecken. So wie beispielsweise das junge Künstlerduo Cicolupo – Filip Wolfensberger und Pascal Martinoli. Das Duo hat sich darauf spezialisiert aus Metallschrott imposante Kunstwerke zu schaffen. Viele Werke von Cicolupo erinnern ein wenig an die Arbeiten des Schweizer Künstlers Jean Tinguely. Der Maler und Bildhauer gilt als einer der ganzen großen Schweizer Künstler und Hauptvertreter der Kinetischen Kunst.

Zusätzlich zu diesen öffentlichen Kunstwerken bereichert ein neues Erlebnis das Basler Kunstangebot. Die kostenlose App ARTour. Mit der digitale Kunstwerke an verschiedenen Orten in Basel auf dem Handy - Bildschirm lebendig werden. Die Tour führt an zehn Kunstwerken vorbei, dauert insgesamt rund 90 Minuten und kann jederzeit beendet werden.

Genf: Einsteigerkurs in die Uhrmacherkunst

Genf ist die internationale Hauptstadt der Luxus-Uhrmacherkunst. Wo, wenn nicht hier, können Besucher die Uhrmacherkunst besser kennen lernen? Die Werkstatt Initium bietet verschiedene Einführungskurse an und schafft so ein einzigartiges Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Unter fachkundiger Anleitung begabter Uhrmacher erlernen Besucher die unter schiedlichen Arbeitsschritte der Uhrenherstellung. Dazu gehören auch Feinarbeiten wie Gravieren oder Anglieren.

Lugano: Dolce Vita in der mediterranen Schweiz

Lugano ist die Stadt ganz im Süden der Schweiz und die mediterrane Seele des Landes. Die Metropole mit dem milden Klima liegt direkt am Lago di Lugano und ist umrundet von bewaldeten Hügeln und Bergen. Zudem ist Lugano eingebettet zwischen den Hausbergen S an Salvatore und Monte Brè. Letztere zwei können am selben Tag erkundet werden und es bleibt sogar noch Zeit für einen Stadtbummel dazwischen. Ein Besuch in der Region wäre aber nicht vollständig ohne eine Schifffahrt auf dem Luganer See und ein Spaziergan g durch die Dörfer am Seeufer. Dazu gehören das romantische und alte Fischerdorf Gandria sowie Morcote, das 2016 zum "schönsten Dorf der Schweiz" gekürt wurde.

Weitere Informationen zu den Schweizer Boutique Städten unter: www.myswitzerland.com (red)