Billa Reisen: Gratis Parkkarte für den Flughafen Wien

Die Kosten für eine Woche Parken am Flughafen können sich schnell auf über 170 EUR belaufen und stellen damit einen wesentlichen Beitrag dar, der die Urlaubskasse zusätzlich belastet. Wer ab September bis Ende des Jahres eine Flugreise bei Billa Reisen bucht, darf diesen Kostenpunkt sofort wieder streichen. Denn: Flugreisen im Jahr 2022, die spätestens am 30. Dezember 2022 wieder in Wien landen, bekommen die Parkkarte am Flughafen Wien für die Dauer des Aufenthalts (max. 21 Tage) geschenkt.

So erhalten Kunden die gratis Parkkarte:

Flugreise auf billareisen.at oder telefonisch unter 01 580 99 580 buchen

Mind. 14 Tage vor Abflug die E-Mail mit der Buchungsbestätigung der Reise an Reisebuero@rewe-touristik.at mit dem Betreff „Parkkarte“ weiterleiten

Die Parkkarte wird per Post an die Rechnungsadresse zugesandt.

Am Abreisetag komfortabel im auf der Parkkarte angegebenen Parkhaus/Parkplatz am Flughafen Wien parken.

Spätestens am 30.12.2022 zurückkommen und Parkgebühr mit der gratis Parkkarte am Parkautomaten bezahlen.

Die Aktion ist gültig solange der Vorrat reicht

Weitere Details unter: www.billareisen.at (red)