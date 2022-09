Tourismuspreis 2022: NÖ sucht Vorzeige-Projekte

Entsprechend der neuen Tourismusstrategie 2025 wurde auch der Tourismuspreis Niederösterreich - welcher zuletzt 2019 verliehen wurde - neu konzipiert. Auch die Kategorien entsprechen der Tourismusstrategie: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und touristisches Gesamterlebnis. Einreichung für den neu ausgerichteten Tourismuspreis Niederösterreich 2022 sind bis 30. September 2022 möglich. Schon am 28. November 2022 werden dann im Rahmen einer Veranstaltung die Siegerinnen und Sieger gekürt.

„Der Tourismuspreis Niederösterreich wird nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zur Bühne für unsere großartigen Gastgeberinnen und Gastgeber und ihren innovativen und erfrischenden Projekten! Die Neuausrichtung hat nicht nur drei erfrischend neue Kategorien gebracht, wir haben uns auch beim Preis einiges für die Preisträgerinnen und Preisträger überlegt. Gemeinsam mit der Marketingabteilung der Niederösterreich Werbung wird ein umfassendes Kommunikationspaket geschnürt“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Erstmals in der Geschichte des Tourismuspreis Niederösterreich soll es auch ein Publikumsvoting geben. Bei diesem wird via Online-Abstimmung das Sieger-Projekt in der Kategorie Publikumspreis bestimmt.

Einreichen können alle alle Tourismuseinrichtungen und -betriebe mit Firmensitz bzw. Kerngeschäft in Niederösterreich (wie beispielsweise Hotels, Gastronomie-Unternehmen, Gemeinden, Ausflugsziele, Weingüter mit Übernachtung, Kulturstätten und Kulturinitiativen, Anbieter digitaler Tourismusservices, Mobilitätsanbieter etc.) via Onlineformular auf tourismus.niederösterreich.at/tourismuspreis.

Weitere Informationen zum Tourismuspreis Niederösterreich 2022: www.tourismus.niederoesterreich.at/tourismuspreis (red)