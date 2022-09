ÖW-Herbstkampagne: Ganzjahrestourismus als Ziel

Echte Urlaubserlebnisse in der goldenen Jahreszeit erleben: Mitte August startete die Österreich Werbung (ÖW) ihre Herbstkampagne 2022 in den Nahmärkten Deutschland und Schweiz. Unter dem Kampagnendach #realAustria, das bereits für die Sommer-, Städte- und Radkampagne zum Einsatz kam, sollen potenzielle Gäste nun auch für einen Aktivurlaub im österreichischen Herbst überzeugt werden.

Ganzjahrestourismus als Ziel

„Nach der hervorragenden Sommersaison möchten wir den Schwung in den Herbst mitnehmen. Unser Ziel ist es, von der klassischen Winter-Sommer-Denkweise hin zum Ganzjahrestourismus zu gehen. Wir möchten unseren potenziellen Gästen Urlaubserlebnisse in Österreich auch in der farbenprächtigen Jahreszeit schmackhaft machen. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, heuer wieder in den für uns wichtigsten Märkten zielgerichtet aktiv zu werden“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Themenfokus Aktivurlaub

Die Herbstkampagne wird vorwiegend auf reichweitenstarken digitalen Videoplattformen und über Digital-out-of-Home-Kanäle ausgespielt. Umgesetzt wird die Kampagne mit sechs Partnern aus ganz Österreich, der Themenfokus liegt auf Aktivurlaub mit Wandern, Wellness, Rad und Kulinarik.

Herbstsaison mit Potenzial

„Im Vor-Corona-Jahr 2019 konnten wir in den Monaten Oktober und November 13,8 Mio. Nächtigungen verzeichnen, davon entfielen fast 5 Mio. auf Deutschland und die Schweiz. Im langfristigen Vergleich zeigt sich auch ein Bedeutungsgewinn der Nebensaisonen. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass in diesen Märkten während der Herbstmonate noch mehr Potenzial schlummert. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, echte Erlebnisse in der goldenen Jahreszeit wieder in den Fokus zu rücken“, so Weddig abschließend. (red)