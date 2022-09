A-Rosa startet Schulungsoffensive

In der ca. 1-stündigen Schulungseinheit erhalten die Teilnehmer alle wissenswerte Informationen zu den erweiterten Produktbestandteilen der neuen PREMIUMplus-Strategie. Details zur PREMIUMplus-Strategie: A-Rosa bietet seinen Gästen ab der kommenden Saison neue Inklusivleistungen und Services an Bord. Neben diesen Leistungen spielt auch die Routenvielfalt der fünf Fahrtgebiete und dreizehn Schiffe eine zentrale Rolle. Ebenso werden wissenswerte Fakten rund um die A-Rosa Sena, das neue Hybrid-Schiff, präsentiert.

Termine im Überblick:

14.09.2022 - 09:30 Uhr

20.09.2022 - 10:00 Uhr

22.09.2022 - 11:00 Uhr

28.09.2022 - 10:00 Uhr

Anmeldung unter: www.a-rosa.de/webinar

Neues "Kurs A-Rosa“-Webinar



Auch die interaktive Online-Schulung „Kurs A-Rosa“ ist in diesen Tagen in die nächste Runde gegangen. Im Jubiläumsjahr des 20-jährigen Bestehens von A-Rosa ist der Kurs in allen fünf Fahrtgebieten zu Gast und beleuchtet jedes von diesen in einer eigenen Einheit intensiv. Die aktuelle Etappe macht Station auf der Seine und befasst sich neben dem aufregenden Fluss und der Weltmetropole Paris auch mit den Special- und Eventreisen im Herbst 2022. Neu ist in diesem Jahr, dass zu jeder einzelnen Destination auch ein passendes Webinar angeboten wird.

Webinar Seine: 06.10.2022 - 10:00 Uhr

Anmeldung unter: www.a-rosa.de/webinar_seine

Neue A-Rosa Inforeisen

Wer A-Rosa selbst einmal erleben möchte, um seinen Kunden aus erster Hand zu berichten, dem stehen die zahlreichen Inforeisen zur Verfügung, welche in der Saison 2022 angeboten werden. Aktuell befinden sich noch sechs Reisen an Bord der neuen A-Rosa Sena sowie jeweils eine Reise auf der Donau und der Rhône in der Planung.

Alle Interessierten können sich bei ihrem jeweiligen Außendienstmitarbeiter oder der A-Rosa Agenturbetreuung nach den entsprechenden Konditionen und Verfügbarkeiten erkundigen. Weitere Informationen zur A-Rosa Schulungsoffensive stehen im Extranet zur Verfügung oder auf Nachfrage bei den Kollegen der Agenturbetreuung unter agenturservice@a-rosa.de (red)