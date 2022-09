Disneyland Paris: Highlights zu Halloween & Weihnachten

Von 1. Oktober bis 6. November 2022 treten die Disney Bösewichte endlich wieder aus dem Schatten, denn das Disney Halloween Festival kehrt nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause endlich wieder zurück nach Disneyland Paris. Mit schelmischer Atmosphäre voller Kürbisse, freundlicher Gespenster und schaurig-schönen Shows. Außerdem halten die Disney Schurken in diesem Jahr bei Einbruch der Dunkelheit eine besondere Überraschung für die Gäste parat: In der Show Nightfall with Disney Villains, die vor Disney D-Light stattfinden wird, besteht ihr heimtückischer Plan darin, aus dem Schatten zu treten und das Dornröschenschloss zu übernehmen. Und auch die einmaligen Disney Halloween Partys am 29. und 31. Oktober 2022 werden die Besucher der Disney Parks wieder in ihren Bann ziehen und ein spukiges Erlebnis bis 02:00 Uhr nachts bieten.

Die märchenhafte Disney Weihnachtszeit

Die Weihnachtssaison beginnt im Disneyland Paris dann auch schon am 12. November 2022 und verzaubert Gäste bis einschließlich 8. Jänner 2023 mit insgesamt 10 Kilometer an Girlanden, 11.604 Dekorationsstücke, 78 Weihnachtsbäume und über 37.000 Pflanzen. Außerdem werden Gäste in diesem Jahr nicht nur das eigens für diese Feier entworfene Disney D-Light Drohnenspektakel erleben, das jeden Abend den Himmel von Disneyland Paris erhellt, sondern auch das große Comeback von Disney Dreams®! of Christmas.

Mit Spannung erwartet wird auch die Rückkehr von Mickys funkelnder Weihnachtsparade. Sie besteht aus fünf farbenfrohen und beleuchteten Wagen, die sowohl tagsüber als auch abends den Winterzauber zelebrieren. Die Wagen sind mit Musik synchronisiert und zeigen Micky und seine Freunde, die Disney Prinzessinnen und den Weihnachtsmann. Die glänzenden Kostüme der Darsteller - 300 an der Zahl - die speziell für diesen Anlass entworfen wurden, hüllen die gesamte Main Street, U.S.A. in ein funkelndes Paradies. Das i-Tüpfelchen: Abends werden die Figuren während der Parade den Weihnachtsbaum auf dem Town Square beleuchten.

Doch nicht nur die Main Street, U.S.A. wird in weihnachtliche Stimmung gehüllt - auch an allen anderen Plätzen in den Disney Parks und in jedem Disney Hotel wird der Geist der Weihnacht dank fulminanter Deko und saisonalen Effekten zu spüren sein.

Silvester-Party im Disneyland

Um Silvester auf unvergessliche Weise zu feiern, hat Disneyland Paris eine einzigartige Party vorbereitet, die am 31. Dezember 2022 mitten im Herzen des Disneyland Parks stattfinden wird. Auf dem Programm der Silvesterparty stehen von 20:30 Uhr bis 02:00 Uhr ein riesiges Feuerwerk, spektakuläre Attraktionen, zahlreiche Disney Figuren, exklusive Shows und viele weitere Überraschungen.

Weitere Informationen zu Disneyland Paris unter: www.DisneylandParis.de (red)