Costa: Einladung zum Famtrip Türkei & Griechenland

Bereits Ende Juni konnten sich 18 Teilnehmer aus Österreich vom neuen Fly & Cruise Programm der Costa Venezia überzeugen lassen und eine der neuen Routen, Istanbul - Athen - Kreta - Kusadasi - Istanbul, entdecken. Am Programm waren tolle Ausflüge, wie der Stadtrundgang mit Highlights, wie die Hagia Sophia, Blaue Moschee, eine Bosporus Schifffahrt in Istanbul und eine Street Food Tour in Athen mit Blick auf die Akropolis. Natürlich wurde auch die Kulinarik an Bord der Costa Venezia im Steak House, Sushino und Teppanyaki ausgiebig genossen und die Poolanlage inklusive Wasserrutschen getestet.

Einladung zum nächsten Famtrip

Gute Nachricht: Der nächster Famtrip mit der Costa Venezia startet am 25. September bis 2. Oktober und bringt Agents von Istanbul nach Kusadasi, Kreta und Rhodos mit vielen Inklusivleistungen.

Details zum Famtrip:

an Bord der Costa Venezia

Datum: 25.9.-02.10.2022

Einladung für max. 2 Personen aus einer Agentur

Anmeldeschluss ist der 9. September 2022

Link zur Anmeldung & weitere Informationen HIER

(red)