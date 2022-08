NCL Freestyle Rewards: Mitglieder werben & Bonuspunkte erhalten

Nach dem erfolgreichen Start des Prämiensystems NCL Freestyle Rewards bietet Norwegian Cruise Line nun neue Möglichkeiten für Expedienten, ihr Freestyle Rewards-Punktekonto noch schneller zu füllen. So können teilnehmende Reisebüromitarbeiter ab sofort neue Mitglieder werben und sich für ihren Einsatz 100 Bonuspunkte gutschreiben lassen. Der Clou: Auch das neu geworbene Mitglied erhält Punkte.

„Mitglieder werben Mitglieder“ -So funktioniertes:

Jedes Mitglied von Freestyle Rewards erhält einen persönlichen Empfehlungscode, der an andere Expedienten weitergegeben werden kann. Jede Neuanmeldung kann so der Empfehlung zugeordnet werden. Sobald das neue Mitglied seine erste Buchung einreicht, erhalten sowohl Werber als auch Geworbener 100 Bonuspunkte.

„Wir sehen anhand der positiven Rückmeldungen unserer Reisebüropartner und der erfreulichen Anzahl an teilnehmenden Expedienten, dass das Bonusprogramm sehr gut ankommt, im Arbeitsalltag für Ansporn sorgt und einen willkommenen Spaßfaktor mitbringt“, sagt Jürgen Stille, Senior Director Business Development Europe bei Norwegian Cruise Line. „Wir wissen, dass das Programm bereits unter Kolleginnen und Kollegen weiterempfohlen wird. Diesen Effekt möchten wir gern verstärken und belohnen.“

Das Guthaben des Bonusprogramms kann von Agents dann entweder in Sachprämien oder aber auch in Geschenkgutscheine für beispielsweise Lebensmittelgeschäfte, große Modemarken oder Erlebnisausflüge eingesetzt werden. Die Punkte verfallen erst nach 24 Monaten, sodass die Expedienten genügend Zeit haben, sie für ihr Wunschprodukt zu nutzen. Die auf solche Incentives anfallenden Steuern übernimmt NCL, es bestehen also keine Verpflichtungen auf Partnerseite.

Doppelte Punkte für Winterbuchungen

Außerdem startet die Reederei eine neue „Doppelte Punkte“-Aktion für Winterbuchungen: Bis zum 31. September 2022 verdoppelt NCL die Punkte für alle Neubuchungen einer Karibik-, Kanaren- oder Panamakanal-Kreuzfahrt. Mit dem so gesammelten Punkteguthaben können sich die Teilnehmer direkt mit einem neuen Parfüm, einem Fitnessarmband oder einem stylischen Küchengerät belohnen.

Details zu den Aktionen:

Das „Mitglieder werben Mitglieder“-Modul ist ab sofort verfügbar. Die neue „Doppelte Punkte“-Aktion läuft für Buchungen vom 1. bis zum 30. September 2022.

Mehr Informationen über Freestyle Rewards unter: trade.ncl.com/freestylerewards

Neuregistrierungen unter: www.nclfreestylerewards.com (red)