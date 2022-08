Weinfeste in Tschechien 2022

Wein-Liebhaber und Herbst-Fans sollte im September unbedingt einen Tschechien Besuch planen: Denn dort ist der Hebst geprägt von Weinfesten. Dabei erwartet Besucher nicht nur der vergorene Saft der edlen Weinrebe sondern auch Festumzüge in historischen Kostümen, Konzerte, Musikauftritte, traditionelle Handwerkskunst, Märkte mit regionalen Spezialitäten und historischen Produkten. Natürlich dürfen auch zahlreiche Wein-Verkostung und als Untermalung die typisch mährische Zymbal-Musik dabei nicht fehlen.

Weinlesefeste 2022

Zu den besonderen Herbstfesten zählen beispielsweise das Historische Weinlesefest in Znaim, wo die mittelalterliche Altstadt im südmährischen Znaim inklusiv der Musik- und Theaterbühnen wieder ihre Besucher begrüßt. Das Weinlesefest der Pollauer Berge in Mikulov hat für Besucher neben dem Musikfestival den Weinwettbewerb des Weinbaugebietes Mikulov vorbereitet, und auf dem Weinlesefest auf Schloss Kačina in Mittelböhmen können Gäste am „Spiel und Spaß mit Stroh“ teilnehmen, sich ein kleines Andenken aus Stroh basteln und natürlich auch mit nach Hause nehmen. Anbei eine kleine Auswahl an Festen bei welchen sich alles um Wein, gemütliches Beisammensein und Freude an der neuen Ernte dreht:

Znaimer historische Weinlese: 9. - 11. September 2022

Pollauer Weinlese (Pálavské vinobraní): 9. - 11. September 2022

Weinlese in Vinohrady: 9. - 10. September 2022

Weinlese Kuks: 10. September 2022

Karlsteiner Weinlese: 24. - 25. September 2022

Weinlese Valtice: 30. September - 1. Oktober 2022

Nähere Infos unter: www.visitczechrepublic.com/de-DE/ (red)