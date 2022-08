Explora Journeys ab sofort im Cruise Compass buchbar

Die 81 verfügbaren Reisen der Explora I, von der Jungfernfahrt im Mittelmeer Ende Mai 2023 bis hin zur Miami-Quebec City Route im September 2024, sind ab sofort im Cruise Compass übersichtlich bis ins kleinste Detail dargestellt. So lassen sich zum Beispiel günstige Einzelbelegungszuschläge ab bereits 15%, Inklusivleistungen, der Butler Service, Grundrisse der Suiten und Deckpläne einsehen. Damit haben die Expedientinnen und Expedienten alle Informationen, die sie für die Beratung und Buchung benötigen, gebündelt und übersichtlich vorliegen.

Das neue Beratungs- und Buchungssystem

Cruise Compass ist ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Beratungs- und Buchungssystem des Hamburger Unternehmens xmlteam GmbH & Co KG. Mit dem Compass lassen sich Schiffsreisen komfortabel suchen und bei einer Buchungsabfrage direkt auf Vakanz prüfen. Anschließend lässt sich aus dem System direkt eine Buchung oder Option machen. Alle Angebote können in die paxlounge von paxconnect oder UI:Office übertragen werden.

„Der Service im Cruise Compass ist so umfangreich, wie er in der Beratung benötigt wird, und das macht ihn für Reisebüros im anspruchsvollen Luxussegment so wertvoll“, sagt Chris Austin, Chief Sales Officer Explora Journeys. Mit Hilfe der Filterfunktionen im Cruise Compass lässt sich Explora Journeys gezielt und aktiv in die Beratung einbringen: In Sekundenschnelle lässt sich erkennen, welche Reisen im Wunschzeitraum verfügbar sind, und die mit den Reisen verknüpften Inklusivleistungen und Bilder unterstützen dabei.

Für die Freischaltung im Cruise Compass können Vertriebspartner ihre Agenturnummer direkt an support@xmlteam.de senden. Eine Agenturnummer erhalten die Partner sowohl bei den persönlichen Ansprechpartnern von Explora Journeys als auch im Travel Advisor Center unter www.explorajourneys.com/traveladvisors (red)