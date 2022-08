A-Rosa: Neue Eventreisen im Herbst 2022

A-Rosa plant für den anstehenden Herbst eine Reihe von Special- und Event-Reisen: „Mit den neu aufgelegten Special- und Eventreisen, die Teil unserer Entertainment-Strategie sind, bieten wir den Gästen einen Vorgeschmack auf die kommende Saison. In 2023 werden alle 4- und 5-Nächte-Reisen im März und November zu Special-Cruises und warten mit verschiedenen Aktionen, Workshops und Events auf. Schon jetzt werden die ersten Reisen im Herbst 2022 von den Gästen gut angenommen. Kein Wunder: Die Touren bieten einen absoluten Mehrwert, der im normalen Reisepreis enthalten ist“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH.

Special- und Eventreisen 2022

Den Auftakt der A-Rosa Special- und Event-Reisen bilden dabei die „Royalen Reisen“ mit RTL-Adelsexperte Michael Begasse im Oktober 2022. An Bord wird er die Gäste in die Königshäuser Europas mitnehmen und das ein oder andere Geheimnis verraten. Unter dem Thema „Rich and Famous“ wird Gala-Chefreporterin Hendrikje Kopp Spannendes, Skurriles und Lustiges über den Lifestyle der Stars und Sternchen berichten.

Mit Gesundheitscoach Ulrike Homuth geht es dann im November auf den Rhein. Die Gäste können während dieser Reisen an unterschiedlichen Yoga-Sessions sowie anschaulichen Vorträgen rund um die Themen Gesundheit, Ernährung und Wellbeing teilnehmen. Kunstinteressierten wird ebenfalls Mitte November die Eventreise „Gestalten“ unter der Leitung von Tanja Meyer geboten.

Kunden, die Überraschungen mögen, wird im Herbst 2022 ein ganz besonderes Highlight geboten: die Secret-Event-Tour, die im November auf der Donau stattfindet. Hierbei bekommen die Gäste gratis zu ihrer Reise Tickets für ein hochkarätiges Event geschenkt. Was für eine Veranstaltung es genau sein wird, wohin es geht und welchen Star oder welches Programm die Gäste live erleben dürfen, werden sie erst an Bord erfahren.

Alle Special- und Eventreisen 2022 im Überblick:

„Royaler Glanz“ mit Michael Begasse - Rhein Erlebnis Kurs Nord: 16.10. – 23.10.2022 (A-ROSA AQUA)

"Royaler Glanz“ mit Michael Begasse - Donau Klassiker: 23.10. – 30.10.2022 (A-ROSA BELLA)

Donau Klassiker: 23.10. – 30.10.2022 (A-ROSA BELLA) Secret Event-Reise - Donau Erlebnis: 04.11. – 09.11.2022 (A-ROSA BELLA)

- Donau Erlebnis: 04.11. – 09.11.2022 (A-ROSA BELLA) „Rich and Famous“ mit Hendrikje Kopp - Donau Erlebnis: 09.11. – 14.11.2022 (A-ROSA BELLA)

- Donau Erlebnis: 09.11. – 14.11.2022 (A-ROSA BELLA) „Gestalten“ mit Tanja Meyer - Rhein Kurz-Kreuzfahrt Niederlande: 16.11. – 20.11.2022 (A-ROSA AQUA)

- Rhein Kurz-Kreuzfahrt Niederlande: 16.11. – 20.11.2022 (A-ROSA AQUA) „Ernährung & Yoga“ mit Ulrike Homuth - Rhein Kurz-Kreuzfahrt Main & Loreley: 17.11. – 21.11.2022 (A-ROSA SILVA)

Weitere Informationen unter: www.a-rosa.de/specials (red)