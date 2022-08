Voice4Africa: Rückkehr der Touristen fördert nachhaltige Entwicklung

Laut Aussendung von Voice4Africa verbuchten die afrikanischen Destinationen in der ersten Jahreshälfte von 2022 einen signifikanten Anstieg der Touristenankünfte. So war beispielsweise laut der tansanischen Regierung die Zahl der Touristenankünfte im Juli 2022 mehr als doppelt so hoch als im Vergleichsmonat 2021. Die touristischen Einreisezahlen im Juli 2022 stiegen von 81.307 auf 166.736, was einem Anstieg von 105,1% entspricht. Die Touristenankünfte im Zeitraum Jänner bis Juli 2022 lagen um 62,7% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Damit birgt der Afrika-Tourismus ein großes Potenzial, Arbeitsplätze in den Urlaubsregionen zu schaffen und dadurch nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. So geht Voice4Africa davon aus, dass der afrikanische Tourismussektor in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich rund 14 Mio. neue Arbeitsplätze auf dem Kontinent schaffen wird.

Maßnahmen für f aire & nachhaltige Arbeitsbedingungen

Aber wie können Reisende sicherstellen, dass durch ihre Afrikareise nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden? Die Antwort darauf sind mittelständische Spezialveranstalter, die auf langjährige Kontakte in den Reisezielen bauen und Kunden umfassende Transparenz bieten. „Die Partner von Voice4Africa greifen bei ihrer Arbeit auf langjährige Kontakte in den afrikanischen Destinationen zurück. Bei einer Afrikareise mit einem Spezialveranstalter können Reisende also sichergehen, dass der Hauptteil der Reisekosten in die Zielgebiete fließt und den Menschen vor Ort zugutekommt“, erklärt Hanna Kleber, Initiatorin von Voice4Africa. „Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe zeigen die mittelständischen Reiseveranstalter auch soziales Engagement, indem sie lokale Hilfsprojekte unterstützen.“

So wird beim Spezialveranstalter Akwaba Afrika aus Leipzig beispielsweise Wert auf sozial gerechte Strukturen bei den Partnerunternehmen vor Ort gelegt. Bei der Auswahl neuer Partner wird auf angemessene Bezahlung und Arbeitsbedingungen sowie geschlechtliche Gleichberechtigung geachtet. Etwa die Hälfte der lokalen Partnerfirmen wird von Frauen geleitet.

Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wird außerdem sichergestellt, dass die Ausgaben der Reisenden hauptsächlich vor Ort umgesetzt werden und so im Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Armut helfen. Die Partneragenturen stellen bevorzugt einheimische Mitarbeiter ein und unterstützen lokal ansässige Tourismusinitiativen und Zulieferer. Was den Reisepreis betrifft, so gehen beispielsweise bei einer vierzehntägigen Safari-Rundreise durch Kenia 59% der Reisekosten direkt in die lokale Wertschöpfung. Zusätzliche 17% investiert Akwaba Afrika in Projekte zur Nachhaltigkeit. Dazu zählen unter anderem CO2-Kompensationen, Nationalpark- und Konzessionsgebühren sowie die direkte Unterstützung lokaler Vereine und Projekte im Zielgebiet.

Auch Bush Legends aus Wiesbaden, die maßgeschneiderte Safari-Reisen im Luxus-Segment anbieten, achten bei ihren Reisearrangements auf Nachhaltigkeit. „Wir arbeiten bevorzugt mit Agenturen und Unterkünften zusammen, die Arbeitsplätze sowie faire Arbeitsbedingungen für die lokalen Bewohner schaffen. Oftmals kooperieren diese mit der lokalen Community, beziehen teilweise Lebensmittel aus der Nachbarschaft, um die regionale Wirtschaft zu fördern oder engagieren sich insbesondere beim Bau und der Unterstützung von lokalen Schulen oder Kliniken“, so Ellen Spielberger, Gründerin von Bush Legends.

Eine Reise nach Afrika ist somit nicht nur eine Bereicherung für jeden Reisenden, sondern auch ein aktiver Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in den afrikanischen Urlaubsregionen. Von verantwortungsvollem Afrika-Tourismus können sowohl Reisende als auch Gastgeber profitieren.

Der aktuelle Economic Impact Report

Wie der aktuelle Economic Impact Report des World Travel & Tourism Council insgesamt zeigt, wird das Bruttoinlandsprodukt aus dem Reisesektor zwischen 2022 und 2032 voraussichtlich um durchschnittlich 6,8% pro Jahr wachsen, mehr als das Doppelte der Wachstumsrate von 3,3% der Gesamtwirtschaft der Region. Die Tourismusorganisation zeigt sich auch optimistisch, was die kurzfristigen Einnahmen aus dem Afrika-Tourismus betrifft, die sich bis 2023 - mit nur 9% weniger - bereits stark dem Niveau vor der Pandemie 2019 annähern könnten. (Red)