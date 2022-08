Türkiye mit dem Fahrrad erkunden

Mit dem milden Klima, der prachtvollen Natur und dem vielseitigen kulturellen Erbe ist die Türkiye nicht nur für Sonnenanbeter, sondern auch für Fahrradbegeisterte und Radsportler eine ideale Destination. Abwechslungsreiche Routen gibt es sowohl für Mountainbiker als auch für Rennrad-Fahrer und E-Bike-Nutzer. Radfahrer können außerdem in zertifizierten fahrradfreundlichen Unterkünften übernachten. Auch Trainer des Bund Deutscher Radfahrer e. V. (BDR) haben bestimmte Routen mitzertifiziert und kooperieren seit Sommer 2021 mit der Destination Türkiye.

Fünf besonders schöne Radrouten

GoTürkiye stellt die fünf schönsten Routen des Landes vor, die sich besonders durch ihre natürlichen Landschaften und fahrradfreundlichen Annehmlichkeiten auszeichnen:

Eine neue Perspektive auf Istanbul – die europäischen Wälder

Als Schnittpunkt zwischen Asien und Europa bekannt, wird Istanbul seit Jahren von Reisenden aus aller Welt besucht – der Blick auf den Bosporus, die weitläufige Natur, die vielseitige Geschichte und Kultur, und die kreative Verbindung von alter und moderner Kunst macht die Metropole zu einem beliebten Reiseziel. Neben erstklassiger Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten bietet Istanbul auch spezielle Routen für Elektro- und Straßenfahrräder.

Die Route European Side Forests Route befindet sich in den Wäldern auf der europäischen Seite und umfasst auch die anatolische und europäische Küste entlang des glitzernden Wassers des Bosporus. Von den europäischen Ufern des Bosporus bis zum Belgrader Wald - der als „Lunge der Stadt" gilt - können Radfahrer einen neuen Blick auf Istanbul werfen.

Durch die Antike radeln – die Ephesos Route

Ephesos ist eine antike Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und aus dem Jahre 6000 v.Chr stammt. Die Stadt war als eines der sieben Weltwunder der Antike bekannt, wo sich auch der größte an Artemis geweihte Tempel befindet. Dort erwartet Radfahrer eine Mountainbike- und Elektrofahrradroute, die am Haus der Mutter Maria beginnt - 9km von der Stadtgemeinde Selçuk (Provinz Izmir) entfernt - und in der antiken Stadt Ephesos endet.

Die Route beginnt auf einer Höhe von 414m und fällt innerhalb von 5km auf 350m ab. Radfahrer können sich auf eine unvergessliche Zeitreise durch die Geschichte freuen – eine Fahrt von einem heiligen Zentrum des Christentums zu einer der wichtigsten Städte der Antike.

Das ganzjährige Ziel fürs Radfahren – die Provinz Muğla

Im Tourismusparadies Muğla bietet die Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Route für Elektrofahrräder und auch für Mountainbikes ein entspanntes Fahrraderlebnis inmitten schöner Landschaften.

Die Route beginnt im Stadtteilzentrum Ortaca und führt entlang des Dalaman-Stroms, des Iztuzu-Strandes und des mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Sarıgerme-Strandes. Mit etwas Glück sieht man hier auch Caretta-Schildkröten. Die Route ist mit Wegweisern beschildert, die internationale Standards befolgen. Das Klima in der Region macht die Provinz zu einem ganzjährigen Ziel fürs Radfahren. Es gibt 22 „Eco-Trails; 15 sind für Mountainbikes und sieben für E-Bikes vorgesehen.

Den Lykischen Weg mit dem Fahrrad entdecken – die Maden Beach Route

Der erste Fernwanderweg Türkiyes ist der Lykische Weg und die einzigartige Wanderroute führt zu mehr als zwanzig Naturwundern und antiken Städten wie Fethiye, Ölüdeniz, dem Schmetterlingstal, der Kabak-Bucht, Kalkan, Kaş, Kekova, Demre, Patara, dem Berg Olympos, Çıralı und der Göynük-Schlucht. Der Lykische Weg kann aber nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Fahrrad erkundet werden.

Die speziell für Mountainbiker angelegte Route Lykischer Weg - Maden Beach im Bezirk Kemer von Antalya ist eine wunderschöne und 18km lange Strecke, die sich 1.115m über den Meeresspiegel erhebt. Der Weg endet an der Bucht von Maden, einem mediterranen Kleinod, das eine Reihe von Aktivitäten wie Wandern, Schwimmen, Tauchen, Fotografieren und Höhlentouren bietet.

Panaromablick auf Kappadokien – die Route vom Güvercinlik-Tal

Ein bekanntes Reiseziel in Türkiye ist ohne Zweifel Kappadokien. Was vielleicht nicht vielen Reisenden bewusst ist: Die Region ist auch ein hervorragendes Ziel für Radfahrer und bietet sieben speziell für Mountainbiker konzipierte Routen.

Die Route vom Güvercinlik-Tal, die zum Freilichtmuseum von Göreme (Göreme Open Air Museum) führt, beginnt an der Burg Uçhisar, welche einen unglaublichen Panoramablick auf Kappadokien bietet und folgt dem Verlauf des Güvercinlik-Tals, durch das Freilichtmuseum von Göreme, das Meskendir-Tal und das Dorf Çavuşin. Das Güvercinlik-Tal ist berühmt für seine von üppiger Vegetation umgebenen Trekkingrouten und gibt mit den malerischen Landschaften dem Radfahren einen neuen Charakter.

Fahrradfreundliche Unterkünfte

Die Aktivitäten von Türkiye im Bereich Fahrradtourismus umfassen nicht nur das Konzipieren von verschiedenen Radrouten: Um nachhaltigen Tourismus zu stärken und einen angenehmen Aufenthalt mit Fahrrädern zu gewährleisten, hat das Land in den vergangenen Jahren im Rahmen entsprechender Studien zu Nachhaltigkeit das Zertifikat für fahrradfreundliche Unterkünfte eingeführt. Besucher, die durch das Land radeln, können sich dank dieser Zertifizierung bereits vor ihrer Ankunft in Türkiye über fahrradfreundliche Einrichtungen informieren.

Auf der Plattform Cycling GoTürkiye sind die Kontaktinformationen zu allen Dienstleistungen der zertifizierten Einrichtungen zu finden. Derzeit gibt es in der Türkei 19 Einrichtungen, die die Kriterien des Zertifikats für fahrradfreundliche Unterkünfte erfüllen.

Nähere Infos zur Plattform Cycling GoTürkiye HIER (red)