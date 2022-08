AIDA startet Buchungsaktion mit attraktiven Gewinnen

AIDA startet wieder die Buchungsaktion Superseptember mit attraktiven Preisen für Agents: Als Hauptgewinne werden wöchentlich zehn Balkonkabinen zur Doppelbelegung für die exklusive AIDAprima EXPIcruise vom 26. November bis 3. Dezember 2022 verlost.

Als Sonderpreis winkt allen Superseptember-Wochengewinnern ein Tag beim AIDA Radio - mit Studioführung, Meet & Greet und einem eigenen Auftritt in der Show. Eine Hotelübernachtung in Hamburg für Zwei ist ebenfalls im Preis enthalten.

AIDA „Reisebüropraktikant:in on tour“ gewinnen

Außerdem unterstützt AIDA die Werbeaktivitäten der Agenturen mit fünf Wochen-Challenges: Das kann beispielsweise eine Deko-Herausforderungen, eine Selfie-Aktion oder ein Lächel-Wettbewerb sein. Wer sich hier durchsetzt, kann sich über einen Tag Unterstützung vom AIDA Außendienst als „Reisebüropraktikant:in on tour“ freuen. Beim "Einsatz" des Praktikanten können die Gewinnerbüros ganz kreativ werden und sich beispielsweise ein leckeres Essen oder aber auch einen Kundenabend organisieren lassen. Pro Woche werden vier Gewinner ausgelost, bei fünf Wochen Laufzeit können also insgesamt 20 Reisebüros gewinnen.

Details zur Buchungsaktion

Alle angemeldeten Agenturen, die pro Woche eine AIDA Einzelplatz-Neubuchung tätigen, nehmen ganz automatisch an der Auslosung der Wochengewinne teil. Bei Buchung von Kanaren-, Karibik- oder Orientreisen im Winter 2022/2023 zählt die Buchung doppelt.

Gewertet werden alle AIDA Einzelplatz-Neubuchungen im Buchungszeitraum 1. bis 30. September 2022 zum AIDA PREMIUM und AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE Tarif sowie AIDA VARIO, AIDA VARIO ALL INCLUSIVE Tarif und AIDA PAUSCHAL Tarif für alle Abfahrten im Reisezeitraum 01.10.2022–31.03.2023 (ausgenommen Gruppen, Charter, JUST AIDA sowie seetours).

Punktesammeln durch AIDA Web-Seminare

Im Rahmen des Superseptembers bietet AIDA Cruises Agents außerdem wöchentlich passende Trainings in Form von Web-Seminaren an. Für die Teilnahme erhalten EXPIclub Mitglieder im Aktionszeitraum jede Woche 100 EXPIclub Punkte on top für ihr Punktekonto, die sie für EXPIpep Reisen auf den Kussmundschiffen mit bis zu 90 % Ermäßigung einlösen können.

Weitere Informationen, Anmeldung und Teilnahmebedingungen unter: www.expinet.de (red)