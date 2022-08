Celebrity Cruises hebt Impfpflicht auf

Ab dem 5. September müssen Passagiere bei Abfahrten von Häfen in Europa (Barcelona, Civitavecchia/Rom, Ravenna, Amsterdam und Southampton) sowie Häfen in den USA, darunter Los Angeles, Miami und Fort Lauderdale - dem Heimathafen der meisten Karibik-Touren von Celebrity Cruises - keine Corona-Impfung mehr nachweisen, sofern sie alle örtlichen Testanforderungen erfüllen.

Celebrity Cruises akzeptiert in vielen Reisezielen jetzt auch alle im Handel erhältlichen Tests, einschließlich unbeaufsichtigter Selbsttests.

„Ich freue mich sehr, dass alle wieder mit uns reisen können“, sagt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Das Reisen feiert ein großes Comeback und wir hoffen von dieser positiven Entwicklung zu profitieren.“

Die aktuellen Testrichtlinien:

Bevor Gäste an Bord gelangen, müssen sie folgende Testanforderungen für Abfahrten ab Europa und den USA beachten:

Mindestens zweimal geimpfte Gäste müssen sich nicht mehr testen lassen, um an Bord von Kreuzfahrten ab europäischen und US-amerikanischen Hafen zu gehen. Das gilt für alle Kreuzfahrten, die zehn Tage oder kürzer dauern (ausgenommen Kreuzfahrten, die Kanada und Bermuda ansteuern).

Nicht vollständig geimpfte Gäste benötigen ein negatives Testergebnis, um an Bord zu kommen. Hier wird ab sofort auch ein einfacher, unbeaufsichtigter und selbst durchgeführter Test für alle Kreuzfahrten akzeptiert (ausgenommen Kreuzfahrten, die Australien, Neuseeland, Bermuda, Kanada oder Griechenland besuchen).

Kinder unter 5 Jahren, die aus den USA ausreisen, und Gäste unter 12 Jahren, die aus Europa ihre Kreuzfahrt beginnen, müssen sich vor dem Boarden nicht testen lassen.

Anforderungen in anderen Ländern:

Während Celebrity Cruises die Impfanforderungen fallen gelassen hat, müssen für Fahrten zu und von Häfen in Kanada, Australien und Neuseeland alle Gäste ab 12 Jahren vollständig geimpft sein, um die landesspezifischen Anforderungen zu erfüllen. Auf Galapagos-Kreuzfahrten müssen Gäste ab 3 Jahren geimpft werden.

