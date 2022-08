Idealtours: Trauer um Seniorchef Simon Neuhauser

Eine traurige Nachricht erreichte uns heute, Montag, in der Redaktion: der Gründer, Unternehmer, Ehemann, vierfache Familienvater und Großvater, Simon Neuhauser, ist im 75. Lebensjahr seiner schweren und tapfer ertragenen Krankheit erlegen.

Pionier in der Reisebranche

Simon Neuhauser galt als Pionier in der Reisebranche und gründete 1976 das Reisebüro Idealtours in Reith im Alpbachtal. Vom Ein-Mann-Büro für Ausflüge und Gruppenreisen entwickelte sich das Unternehmen zum Voll-Sortimenter, der mittlerweile ca. 40.000 Reisende pro Jahr an ihr gewünschtes Urlaubsziel bringt und 60 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Eine Vorreiterrolle nahm Simon 1978 mit der Einführung von Nichtraucher-Bussen ein. Bereits 1983 eröffnete er die erste Filiale, acht weitere folgten.

Simon war ein Geschäftsmann durch und durch, liebte das Reisen und hatte stets neue Ideen. Es dauerte nicht lange und er reagierte auf den zunehmenden Trend der Flugreisen. Als erster Tiroler Reiseveranstalter startete er 1993 Charterflüge ab Innsbruck ans Mittelmeer.

Seine Parkinson-Erkrankung zwang ihn dann früh, über eine Nachfolge nachzudenken und so stiegen seine beiden Kinder Susanne und Christof in den Betrieb ein. Sie setzen nicht nur die Aufbauarbeit ihres Vaters fort, sondern leben genauso für das Unternehmen wie einst Simon – innovativ, den neusten Reisetrends auf der Spur und mit ganz viel Leidenschaft fürs Reisen. 2004 zog sich der Gründer aus dem Unternehmen vollständig zurück und blickte mit vollem Stolz auf seine Kinder und Nachfolger.

Seinem Engagement ist zu verdanken, dass die Thermenregion Abano-Montegrotto ganzjährig und wöchentlich ab Tirol erreichbar ist, Bäderbusse die gesamte Sommersaison an die Adria fahren und Idealtours mit Charterflügen ab Innsbruck den schnellsten Weg an Meer bietet. Simon war bekannt für seine Handschlag-Qualität, Zuverlässigkeit, seinen Fleiß und eine Reisevorbereitung bis ins kleinste Detail. Für dieses großartige Unternehmertum wurde Simon Neuhauser und sein Idealtours in den vergangenen Jahren mehrmals ausgezeichnet.

"Wir, die Familie, die Belegschaft, die Partnerinnen & Partner, Freunde, Bekannte sowie Kundinnen & Kunden blicken zurück auf einen Menschen, der uns allen Urlaub ab der ersten Minute bereitete– mit viel Enthusiasmus, Ideenreichtum und Pioniergeist. Danke, Simon!"

(red)