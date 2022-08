JO Salzburg steuert in Richtung Rekordsommer

Mit einer klaren Positionierung hat sich St. Johann in Salzburg zu einer der beliebtesten Tourismusregion Österreichs für Familien mit Kindern entwickelt. Neben der Salzburger Natur- und Bergkulisse sind es die Kinderwoche „JoKiWo“, der Geisterberg, „JODYs Baumparcours“, die Liechtensteinklamm und neue Attraktionen wie die „JO“ Adventure Minigolfanlage, die bereits für ein kräftiges Gästeplus sorgten. Ein weiteres Highlight steht dabei erst an: die vom 17. September bis 1. Oktober 2022 veranstalteten Alpen Erlebnis Wochen mit heimischen Sportgrößen.

St. Johann auf Rekordkurs

„Unsere getätigten Investitionen und innovativen Angebote für Familien mit Kindern sorgen dafür, dass immer mehr Gäste in den Genuss unserer einzigartigen Tourismusregion kommen. Im Zeitraum von Mai bis Juli 2022 verzeichneten wir ein Nächtigungsplus von 27% gegenüber dem Vorjahr. Auch die Buchungen für den August sind äußerst zufriedenstellend – ‚JO‘ Salzburg steuert klar in Richtung Rekordsommer“, freut sich Hannes Rieser, Geschäftsführer vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg.

Bei den Unterkünften standen besonders die 16 „JO“ Family Partner im Blickpunkt, die mit einem perfekt auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnittenen Konzept überzeugen. Einen großen Gästeandrang verzeichnen auch die im Juni eröffnete „JO“ Adventure Minigolfanlage sowie die Liechtensteinklamm.

Nächster Höhepunkt: die Alpen Erlebnis Wochen

Auch heuer haben Gäste der Alpen Erlebnis Wochen (17. Sept. – 1. Okt.) wieder die Möglichkeit mit Snowboard-Weltmeister Andi Prommegger (19.09.), Extremsportlerin Gerlinde Kaltenbrunner (21.09.), Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Winter-Olympionike (28.09.) und vielen weiteren namhaften Persönlichkeiten, die umliegenden Gipfel zu erklimmen und viel Wissenswertes über das Lebensgefühl sowie die Herausforderungen des Bergsports zu erfahren.

Für Radsportler:innen besonders interessant ist eine Tour mit Radprofi René Haselbacher (23.09.), die rund um St. Johann in Salzburg führt. Entschleunigen lässt es sich am besten bei der Early Bird Yoga-Session mit Julia Dujmovits (27.09.).

Weitere Informationen zu JO Salzburg sowie das gesamte Programm der Alpen Erlebnis Wochen unter: www.josalzburg.com (red)