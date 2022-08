CroisiEurope: Restart am Mekong

Das französische Unternehmen ist die erste Reederei, die nach zweijähriger Pause ihre Reisen zwischen dem vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt und dem kambodschanischen Siem Reap anbietet.

CroisiEurope verfügt auf dem Mekong über eine Flotte von fünf Schiffen, auf denen zwischen 20 und 62 Passagiere Platz finden.

Kreuzfahrt auf dem Mekong

Auf der Fahrt über den Mekong erwarten die Kreuzfahrer die unterschiedlichsten Impressionen: Von der Hauptstadt Vietnams aus führt die Reise zu den alten Pagoden bei Chau Doc. Auf ihrem Weg stromaufwärts kreuzen die Schiffe über die kambodschanische Grenze. Pnom Penh, die Hauptstadt des Landes, lernen die Kreuzfahrer auf einer Fahrt mit dem „Tuk-Tuk“ kennen. Entlang des Tonle Sap Sees liegen die „Schwimmenden Dörfer“. Jedes Jahr zur Regenzeit ereignet sich dort ein Naturschauspiel, wenn die Wassermassen des Mekong dazu führen, dass der See seine Größe verfünffacht und sich dann über 12.500m2 erstreckt. In Siem Reap angekommen, wartet als abschließender Höhepunkt ein zweitägiger Besuch der faszinierenden Tempelanlagen von Angkor Wat, die zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert von den Khmer-Königen erbaut wurden.

Preisbeispiel: Für den deutschen Markt bietet Anton Götten Reisen, der deutsche Generalagent von CroisiEurope, beispielsweise eine Silvesterreise auf der RV Indochine an. Diese findet vom 28. Dezember 2022 bis 7. Jänner 2023 statt und ist ab 3.208 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar. Neben der Kreuzfahrt sind zwei Hotelübernachtungen in Siem Reap inklusive. Auch alle Landausflüge sind im Preis inbegriffen.

Weitere Reisetermine für deutsche Gruppenkontingente sind in Planung.

Nähere Infos unter: www.croisieurope.de (red)