iSee Taiwan Foundation: Gastronomie-Event mit 7 Meisterköchen

Das iSee Gastronomy Forum 2022 der iSee Taiwan Foundation, die sich dafür einsetzt, der Welt die Schönheit und den Wert Taiwans nahezubringen, fand in diesem Jahr im Kaohsiung Exhibition Center statt.

Das Team der iSee Taiwan Foundation baute auf dem großen Erfolg des Events 2021 auf und veranstaltete somit erneut einen Gipfel, bei dem die Expertise von Meisterköchen aus aller Welt genutzt wird, um die Nachhaltigkeit des Terroirs und dessen kulturelle Kraft zu erkunden. Die allgemeine Vision der Stiftung besteht darin, ein Portal für die Welt zu werden, um Taiwans Kulturtourismus zu stärken.

Kulinarische Entdeckungsreise mit Gastronomiestars

Im Mittelpunkt des Events standen dabei heuer insgesamt sieben gastronomische Stars: Der mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnete deutsche Koch Thomas Bühner und Don Chen, CEO der iSee Taiwan Foundation, läuten das Forum mit einer eingehenden Diskussion zur „Schaffung von Wert durch das Terroir“ ein.

Im Anschluss beleuchteten Gilles Compañy, Küchenchef & akademischer Leiter der Kochschule Le Cordon Bleu Japan, die Bedeutung der weltweiten Gastronomie.

Florian Guillemenot, Chef Pâtissier & Ausbilder beim Le Cordon Bleu-Programm an der National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) Taiwan, stellte französisches Feingebäck mit einer eindeutig taiwanesischen Note vor.

Der vor Ort ansässige Koch Thomas Chien, der 2021 den Green Dining Guide Champion Award gewann, und der spanische Koch Daniel Negreira, ein Dauergast auf der Empfehlungsliste des GUIDE MICHELIN, haben sich unterdessen für eine Vorführung der gehobenen Küche zusammengetan.

Wu Chien Hao, Chefkoch des beliebten taiwanesischen Restaurants A SHA, interpretierte abschließend die landestypische Küche kombiniert mit der "Schönheit des Terroirs" neu.

Neu ins diesjährige Programm aufgenommen wurde die „iSee Gastronomy Stage“, eine speziell für die Öffentlichkeit zugänglich gemachte Veranstaltung.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Zusammenarbeit zwischen dem Kaohsiung-Bauernverband, der National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism und weiteren Partnern die sich dafür einsetzen Taiwans Kultur & Tourismus zu stärken.

Nähere Infos zur iSee Taiwan Foundation unter: www.iseetaiwan.org/en (red)