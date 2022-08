Herbstliche Veranstaltungen im Europa-Park

Auch in diesem Herbst finden im Europa-Park wieder zahlreiche aufsehenerregende Veranstaltungen statt: So heißte es beispielsweise ab dem 16. September „O‘zapft is!“, wenn das Oktoberfest seine Gäste wieder zu bayerischen Schmankerln und Bier in die Europa-Park Arena lockt. Ende September läutet dann auch schon das beliebte Grusel-Event Traumatica die Halloween-Saison ein.

Ganz im Zeichen der Wissenschaft stehen die Science Days bei denen wissbegierige Kinder und Jugendliche vom 20. bis 22. Oktober in die Rolle echter Forscher schlüpfen können.

Nachfolgend eine Übersicht der Veranstaltungen des Europa-Park im September und Oktober:

03. September: Markus Krebs live in der Europa-Park Arena

Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier – für einen Abend mit Markus Krebs braucht es nicht mehr. Sein Humor? Irgendwas zwischen Kneipen-Kumpel und Witze-Papst. Mit seinem Ruhrpott-Charme strapaziert Markus Krebs am 03. September die Lachmuskeln seines Publikums in der Europa-Park Arena.

Absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat Heinrich Del Core neue, herrlich komische Geschichten im Handgepäck, unzählige Lacher und eine Menge an Humor inbegriffen! Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz.

An zwei Tagen zeigt Dallmayr vor dem Historischen Schlosspark Balthasar im Deutschen Themenbereich Latte Art vom Feinsten: Unter dem Motto „Ich glaub‘, ich dreh am Rad!“ zaubern talentierte Baristi das Motiv, das am Glücksrad erscheint, perfekt auf den Cappuccino.

An neun Abenden sowie beim Frühshoppen am 25. September und 03. Oktober lässt es sich in geselliger Atmosphäre in der Europa-Park Arena urig feiern bei köstlichem Hofbräu Oktoberfestbier und herzhaften Schlemmereien. Als besonderes Highlight erwarten die Besucher in diesem Jahr wieder verschiedene Bands, die für richtig Stimmung sorgen!

Ein Tag ganz im Zeichen der elsässischen Tradition und tiefen Verbundenheit zwischen dem Europa-Park und seiner Nachbarregion. Das „Quartier Français“ lädt am 18. September dazu ein, zahlreiche Spezialitäten aus dem angrenzenden Elsass zu erleben.

Das mehrfach preisgekrönte Spektakel des Schreckens lockt auch in dieser Saison mit Grusel pur. Die Welt nach der Apokalypse zeigt sich von ihrer grausamen Seite. Die Besucher sollten vorsichtig sein, denn die überlebenden Kreaturen sind auf der Jagd! Weitere Infos unter traumatica.com.

Es spukt wieder in Deutschlands größtem Freizeitpark: Klapprige Skelette, unheimliche Gestalten und dämonische Nachtgespenster treiben ihr Unwesen. Die geheimnisvolle Herbstlandschaft zieht kleine wie auch große Gruselfans in ihren Bann. Zahlreiche Attraktionen sowie die Parade, das Showprogramm und die Gastronomie stehen im Zeichen der schaurig-schönen Jahreszeit.

Zum 32. Mal feiern die Deutschen am 03. Oktober die Wiedervereinigung von Ost und West – und der Europa-Park feiert mit. Eine große, farbenfrohe Trabi-Parade bahnt sich an diesem besonderen Tag den Weg durch Deutschlands größten Freizeitpark.

Der Flohmarkt für den guten Zweck findet erneut in der Gärtnerei des Europa-Park statt. Der Erlös kommt über den Förderverein „Santa Isabel e.V.“ Menschen zugute, die unverschuldet in eine schwierige Lebenssituation geraten sind.

Eine gigantische Experimentier- und Erlebniswelt erwartet die Kinder und Jugendlichen im Confertainment-Center des Europa-Park. Zahlreiche Angebote rund um Wissenschaft und Technik versprechen spannende Erlebnisse.

Was jetzt, wo alte Gewissheiten weggebrochen sind und wir ständig mit schlechten Nachrichten und neuen Sorgen konfrontiert werden? Fast täglich erreichen die Theologin und Seelsorgerin Margot Käßmann Anfragen von Ratsuchenden. Sie macht in ihrem Vortrag Mut und gibt Hilfestellung in der unruhigen Zeit. Wie immer fließen die Spenden des Vortrags in voller Höhe in Marianne Macks Förderverein „Santa Isabel e.V. - Hilfe für Kinder und Familien“.

Bei Deutschlands größter Halloween-Party ist für alle etwas dabei. Eine Band und der SWR3 Star-DJ Lizot machen mit angesagter Musik in schauriger Atmosphäre so richtig Stimmung – ein absolutes Highlight der Grusel-Saison im Europa-Park, nicht nur für Halloween-Begeisterte. (red)