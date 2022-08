harry’s home hotels & apartments bieten E-Bike-Verleih

Einige der Hotels die diesen neuen Gäste-Service anbieten befinden sich obendrein an Österreichs schönsten (Fern-)Radwegen, unter anderem entlang bekannter Flüsse wie Inn, Salzach oder Donau. Nahe der Standorte Telfs, Bischofshofen, Steyr, Linz und Wien schlängeln sich die Routen durch so manches Bundesland und machen es lohnenswert, gleich mehrere harry’s home hotels nacheinander zu besuchen, denn im Rahmen der harry’s HOME tour erhält man nach vier Übernachtungen sogar jede fünfte gratis dazu.

Per E-Bike durch die Alpenrepublik:

Linz & Wien: Kulturmetropolen am Donauradweg

Am längsten Flussradweg Europas befinden sich gleich zwei Häuser der harry’s home hotels & apartments. Die Rede ist vom 2.850km langen Donauradweg, der sich über mehrere Länder erstreckt. Wer nicht gerade die gesamte Route befahren möchte, startet beispielsweise von der oberösterreichischen Kulturstadt Linz. Unmittelbar neben dem harry’s home hotel begeben sich Radler auf die beliebte Tour entlang der Donau, um gemütlich in die historische Altstadt zu gelangen.

Etwa 200km weiter östlich verläuft derselbe Weg durch Österreichs Bundeskapitale Wien. Klassiker wie Schloss Schönbrunn, Prater oder Hofburg erreicht man bequem per E-Bike vom harry’s home Wien Millennium Tower direkt an der Donauinsel. Mit den hoteleigenen E-Bikes geht’s in Kürze auf den Donauradweg und von diesem über den nördlichen Stadtteil unmittelbar ins Zentrum.

Telfs: Marktgemeinde am Innradweg

Mit dem jüngsten Neuzugang der harry’s home hotels & apartments in Telfs setzt die österreichische Hotelgruppe auf einen Standort, der jede Menge Freizeitaktivitäten zu bieten hat. Am Fuß der Hohen Munde in der Tiroler Bergwelt locken zahlreiche Radwege Urlauber in die Natur. Dank des E-Bike-Verleihs direkt im Hotel begeben sich Radler von dort auf ausgewiesene Strecken in die Region, etwa über das Mieminger Plateau oder auf den Genuss-Radweg Inntal.

Auch der Innradweg mit einer Gesamtlänge von ca. 520km führt an der kleinen Marktgemeinde vorbei. Die Etappe von Telfs nach Innsbruck eignet sich mit rund 28,5km ideal als Tagestour in die Tiroler Landeshauptstadt und ist gut für Familien mit Kindern zu absolvieren.

Steyr: Architekturjuwel an Enns und Steyrtalradweg

Ein Besuch im oberösterreichischen Steyr lohnt sich allein schon aufgrund der bezaubernden Altstadt. Während man diese vom zentralgelegenen harry’s home Steyr von der Frühstücksterrasse schon sehen kann, ist sie per E-Bike direkt ab Hotel in wenigen Augenblicken erreichbar. Auch zu den Highlights der City, wie etwa das 1.000-jährige Schloss Lamberg oder das Museum Arbeitswelt, gelangt man in Kürze. Zusätzlich bieten sich ab Steyr Ausflüge in die Region rund um den Nationalpark Kalkalpen an.

Klassiker sind beispielsweise der etwas anspruchsvollere Ennsradweg, der flussabwärts in Richtung Donau führt, oder der familienfreundliche Steyrtalradweg mit knapp 24km, welcher zum Teil auf der Trasse der ehemaligen Steyrtalbahn verläuft. Auf dieser Strecke kommt man unterwegs immer wieder an Bade-, Rast- und Spielplätzen vorbei.

Bischofshofen: Alpenstadt am Tauernradweg

Am Fuß des Hochkönigs in den österreichischen Alpen hält die beschauliche Gemeinde Bischofshofen jede Menge Freizeitaktivitäten bereit. Urlauber, die im harry’s home hotel unterkommen, schwingen sich gemütlich auf ihr E-Bike und erkunden so das Salzburger Land. Highlight ist der unmittelbar angrenzende Tauernradweg, der in einer Variante vom Startpunkt Krimml auf etwa 300km bis in die Mozartstadt Salzburg und wieder zurück führt.

Als Schmuckstück der Strecke gelten die knapp 30km von Schwarzach bis nach Werfen, auch als „Sagenhafter Tauernradweg“ bekannt. (red)