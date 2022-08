Oceania Cruises lockert SailSafe-Protokolle

Die internationale Reederei vereinfacht ihre Corona-Maßnahmen ab Herbst: So müssen geimpfte Reisende ab dem 3. September 2022 keinen Test mehr machen, um an Bord zu gehen. Zudem können ungeimpfte Reisende an Bord gehen, wenn sie einen negativen Antigen- oder PCR-Test nachweisen, der nicht früher als 72 Stunden vor der Einschiffung durchgeführt wurde. Der Zugang zu den Reisen wird auch für Gäste jeden Alters erleichtert, da Kinder unter zwölf Jahren ebenfalls ohne Impfung oder Test willkommen sind. Somit können alle Reisenden sicher und einfach die Welt erkunden.

„Wir haben schon lange auf diesen Moment gewartet. Die Welt hat sich schnell wieder geöffnet, und wir freuen uns, Reisende jeden Alters an Bord unserer kleinen, luxuriösen Schiffe willkommen zu heißen, damit sie die Welt mit Komfort und Leichtigkeit erkunden können", so Howard Sherman, President und CEO von Oceania Cruises.

Die überarbeiteten SailSafe-Basisprotokolle der Reederei für die Einschiffung lauten wie folgt:

Geimpfte Reisende im Alter von zwölf Jahren und älter müssen sich nicht testen lassen.

Nicht geimpfte Reisende müssen einen negativen ärztlich durchgeführten Covid-19-Test vorlegen. Die Ergebnisse des Antigen- und PCR-Tests dürfen zum Zeitpunkt der Einschiffung nicht älter als 72 Stunden sein.

Für Reisende bis zum Alter von elf Jahren gelten keine Impfvorschriften oder Testprotokolle.

Geimpfte Reisende müssen der allgemein anerkannten Definition von "vollständig geimpft" entsprechen, die für das Reiseziel gilt, an dem sie an Bord des Schiffes gehen und/oder zu dem sie reisen, und müssen einen Impfnachweis erbringen.

Reisende, die keinen Impfnachweis erbringen können, werden als nicht geimpft betrachtet und müssen sich den erforderlichen Testprotokollen unterziehen.

Im Rahmen der umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle der Reederei werden alle Offiziere und Besatzungsmitglieder weiterhin vollständig geimpft sein und sich außerdem regelmäßigen Covid-19-Tests unterziehen. Bestimmte Reiseziele, wie derzeit Kanada, die Bermudas und Griechenland können sehr spezifische Anforderungen haben, die zu leicht abweichenden Protokollen führen und sich auf eine kleine Anzahl von Reisen auswirken können. Spezifische Anforderungen an die Reise und das Reiseziel werden unseren Gästen und Reisepartnern bei Bedarf mitgeteilt.

Für zusätzliche Informationen und aktuelle zielspezifische Details wird Reisenden empfohlen, die SailSafe Simplified-Reiseanforderungen zu lesen.

Weitere Informationen unter www.OceaniaCruises.com (red)