NÖ Tourismus zieht erstes Sommerresümee

Die Nächtigungszahlen des ersten Halbjahres 2022 zeigen ein positives Bild: „Nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021 merken wir heuer einen Trend in die richtige Richtung. Rund 2,78 Mio. Nächtigungen im ersten Halbjahr 2022 stimmen uns optimistisch. Wir kommen dem Vorkrisen-Niveau immer näher", resümiert Tourismuslandesrat Jochen Danninger zur Sommer-Halbzeit.

Das bestätigt auch eine Statistik Austria Hochrechnung der Nächtigungen in Niederösterreich im Juni 2022: Mit 689.000 Nächtigungen – entspricht einem Plus von 33,7% zum Vorjahresmonat – zeigen sich die Touristikerinnen und Touristiker zufrieden. Vor allem die Nächtigungen von Auslandsgästen im Monat Juni sind im Vergleich zum Vorjahresmonat stark gestiegen, nämlich um 88,7%. Bei den Inlandsgästen beträgt das Plus 17,8%.

Auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, freut sich über diese Entwicklung und sagt dazu: „Wir merken deutlich, dass die Lust auf Reisen und Ausflüge heuer wieder besonders groß ist. Ebenso groß ist die Auswahl an neuen Angeboten: Ob Waldbaden und Natur mit allen Sinnen erfahren, beim Erlebnis WienerWald, genussreiche Momente erleben beim neuen Kellergassenkulinarium, beeindruckende Kultur-Events an magischen Orten im Festival-Land Niederösterreich oder Initiativen wie der ‚Mobile Welterbeshuttle‘ in den Wiener Alpen."

Neues in den Regionen

Allen Interessierten und zukünftigen Gästen die noch nach Urlaubs- oder Ausflugsinspiration suchen, empfiehlt Duscher den Ratgeber "'100 Gründe, über Niederösterreich zu staunen" der wie der Name bereits verrät auf 100 Seiten eine kuratierte Auswahl von spannenden Ausflugszielen, Kultur- und Naturschätzen bis hin zu kulinarischen Tipps beinhaltet.

Detaillierte Informationen und alle Neuigkeiten zu den sechs Destination unter:

