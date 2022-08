Einladung zum 11. Wiener Reisebürotag

Mit dem diesjährigen Motto „Urlaub in Österreich - Auch z’Haus kennen wir uns aus!“ möchte die Wirtschaftskammer den Focus auf unser Heimatland legen und verschiedene Österreich-Veranstalter präsentieren.

Datum / Ort:

15. September 2022 / Prater Alm, Prater 71B, 1020 Wien

Programm:

17.30 Uhr Empfang und Workshops

18.30 Uhr Begrüßung durch Obmann Mag. Gregor Kadanka

im Anschluss bis ca. 22.30 Uhr „Österreich-Abend“ mit gemütlichem Ausklang (gerne auch in Tracht)

Anmeldung:

bis 13.09.2022 unter reisebueros@wkw.at

Info:

"First come, first serve!"