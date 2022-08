Celebrity Cruises startet neue Sonderaktionen

Alle Urlauber, die zwischen dem 4. August und 7. September 2022 eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises buchen, können sparen. Für Kreuzfahrten, die bis fünf Nächte dauern, erhält jeder Passagier einen Nachlass in Höhe von 50 EUR. Bei Kreuzfahrten bis neun Nächten sind es sogar 100 EUR pro Gast. Geht die Kreuzfahrt länger gibt es 200 EUR Preisnachlass pro Person. Zusätzlich bekommt die zweite Person im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von 60 Prozent. Die neuen Sonderkonditionen gelten für Abfahrten zwischen dem 11. August 2022 und dem 30. April 2024 und für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit, außer für Galapagos-Kreuzfahrten sowie Vor- und Nachprogramme in Alaska (Alaska Cruise Tours).

Sechs Schiffe in Europa

Celebrity Cruises hat in diesem Sommer sechs Schiffe in Europa im Einsatz. Dazu gehören die drei neuesten Schiffe der innovativen Edge-Klasse, die Celebrity Edge, Celebrity Apex und Celebrity Beyond – mit ihnen hat Celebrity Cruises eine der modernsten Flotten im Markt. Die Celebrity Edge bietet ab Civitavecchia/Rom oder Barcelona acht- bis neuntägige Kreuzfahrten mit Zielen im östlichen und westlichen Mittelmeer an. Auch das neue Flaggschiff, die Celebrity Beyond, ist ab Civitavecchia/Rom oder Barcelona unterwegs. Die zehn- und elftägigen Kreuzfahrten führen nach Frankreich, Italien, Malta und Griechenland. Die Celebrity Apex hat Amsterdam als Heimathafen und bietet 8- bis 13-tägige Kreuzfahrten nach Nordeuropa an – darunter in die Nordischen Länder, zu den Britischen Inseln, nach Irland und Island. Ebenfalls in Europa im Einsatz sind die erst kürzlich erneuerte Celebrity Silhouette mit 8- bis 13-tägigen Kreuzfahrten (ab/bis Southampton), die Celebrity Reflection mit elf- und zwölftägige Kreuzfahrten (ab/bis Civitavecchia/Rom) sowie die Celebrity Constellation auf zehn- und elftägigen Routen (ab Barcelona, Ravenna/Venedig oder Civitavecchia/Rom).

„All Included”, The Retreat und „Only Tips Included“

Eine Kreuzfahrt für Gäste mit den höchsten Ansprüchen in Sachen Luxus, Design und Exklusivität – dafür steht Celebrity Cruises. Dazu zählt auch das „All Included”-Angebot. Ganz gleich, wann, wohin und in welcher Kabine die Gäste reisen: Neben den Mahlzeiten und dem Unterhaltungsprogramm sind hier in allen Kategorien Getränke, Wifi und Trinkgelder im Reisepreis inbegriffen. Suiten-Gäste haben zusätzlich Zugang in den exklusiven Retreat-Bereich mit eigenem Restaurant, eigener Lounge sowie eigenem Sonnendeck. Ein Concierge-Service sowie der persönliche Retreat Host sorgen dafür, dass keine Wünsche offenbleiben. Außerdem können sich Retreat-Gäste über das Premium-Getränkepaket und zusätzliches Bordguthaben im Rahmen ihres „All Included”-Paketes freuen. Auf Wunsch kann jetzt auch eine „Only Tips Included“-Rate gebucht werden. Dieser spezielle Tarif gilt von der Innenkabine bis zur Concierge-Kategorie und beinhaltet lediglich den Preis für die eigentliche Kreuzfahrt inklusive den Mahlzeiten in den Hauptrestaurants, dem Unterhaltungsprogramm und den Trinkgeldern. (red)