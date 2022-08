TUI: Veranstaltungsreihe TUI Hautnah

Im Zuge der Veranstaltungsreihe TUI Hautnah geben die TUI Regionalverkaufsleiter laufend aktuelle Produktinformationen und Trends im kleinen, gemütlichen Rahmen weiter.

„Ich freue mich, dass wir nun auch mit den TUI Hautnah-Veranstaltungen wieder durchstarten können. Wir legen sehr großen Wert auf den persönlichen Kontakt mit unseren Agents und merken – trotz Urlaubszeit – überdurchschnittliches Interesse an unseren Einladungen“, sagt Heinz Zangerl.

Drei Auftaktveranstaltungen

Ende Juli begrüßte Heinz Zangerl, Leitung Vertrieb Österreich & CEE bei TUI Österreich, wieder zahlreiche Agents bei der TUI Hautnah Veranstaltung im stilvollen Restaurant „die Galerie“ in Schwaz in Tirol. Hier wurden die Agents von Tamara Wimmer, Key Account Manager West bei TUI Österreich, mit Produktinformationen aus erster Hand versorgt und mit lokalen Spezialitäten verköstigt. Thomas Müller, Verkaufsleitung Süd bei TUI Österreich, informierte am gleichen Tag im exklusiven „Jilly Beach“ in Pörtschach am Wörthersee insgesamt 27 kärntnerische Reisebürokolleginnen und -kollegen über Highlights und Neuheiten des Reisesommers 2022. Tamara Wimmer lud außerdem am 28. Juli 13 Agents in den schicken Weinkeller „Hannibal“ in Wels zum gemütlichen Informationsabend und Get-Together bei klassisch herzhaften Köstlichkeiten ein.

Die nächsten TUI-Events

Am 16. August können sich die Agents aus Wien und Umgebung zudem auf das große TUI Sommerfest freuen. Kürzlich wurden auch die Einladungen zu den TUI LIVE erleben-Touren in die Ferne an die Reisebürokolleginnen und -kollegen geschickt, die im Herbst stattfinden werden. Wer noch gerne in den Genuss einer TUI Hautnah-Veranstaltung kommen möchte, hat jetzt die Möglichkeit sich anzumelden. Am 11. August lädt Thomas Müller in Tainach in Kärnten zur nächsten TUI Hautnah-Veranstaltung. Bei einem gemütlichen Picknick im exklusiven Weingarten der Domäne Lilienberg werden die Agents über Neuheiten bei TUI und ROBINSON informiert.

Die Anmeldung zu dieser TUI Veranstaltung ist noch bis 8. August per Email an thomas.mueller@tui.at möglich. Weitere TUI Hautnah-Veranstaltungen folgen dieses Jahr noch in der Steiermark, im Burgenland und in Niederösterreich.