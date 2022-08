Sunny Cars: Freier Lounge-Zugang bei Flugverspätungen

Mit dem Zugang zu den VIP-Lounges können Sunny Cars-Kundinnen und Kunden die ungewollte Wartezeit an den Airports entspannt verbringen und sich weiterhin auf ihren Urlaub freuen. Wichtig hierfür ist die Registrierung auf dem Online-Urlaubsbegleiter Sunny2go. Ist hier der nächste Flug mindestens 24 Stunden vor Abflug registriert und es zeichnet sich eine Verspätung von mindestens 60 Minuten ab, greift der neue Smart Delay Service.

Die KundInnen erhalten in diesem Fall einen Voucher mit kostenfreiem Zugang zur VIP-Lounge am jeweiligen Flughafen. Die Registrierung gilt für maximal vier mitreisende Personen sowohl für den Hin-, als auch den Rückflug, der auch zu einem späteren Zeitpunkt separat registriert werden kann.

„Die Flugverspätungen häufen sich derzeit und viele Reisende sind mit langen Wartezeiten an Flughäfen konfrontiert. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden dennoch ein entspanntes Reiseerlebnis bereits vor dem Start in den Urlaub bieten, und haben mit dem kostenfreien Lounge-Zugang über Sunny2go ein entsprechendes Angebot geschaffen“, betont Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Der Service greift jedoch nur, wenn der Flug rechtzeitig vorab eingestellt wurde“, ergänzt er.

Viele weitere Service-Leistungen

Die Sunny2go User profitieren zudem von weiteren Service-Leistungen: Hierzu zählt ein Concierge-Service per Telefon oder Chat, der wertvolle Tipps für Aktivitäten im Zielgebiet geben kann, Restaurantempfehlungen ausspricht und auch individuelle Fragen beantwortet. Über den Partner Parkopedia gibt es zudem sämtliche Informationen zu Parkmöglichkeiten in der jeweiligen Destination auf einen Blick, inklusive Öffnungszeiten der Parkplätze und -häuser und den detaillierten Parkgebühren. Ein digitaler Reiseführer ermöglicht den Zugang zu Informationen auf Deutsch zu 180 Destinationen in aller Welt, auf Englisch sogar zu über 600 Zielgebieten. Abgerundet wird der Sunny2go-Service durch die Verlinkung zu MyBooking, wo den Kunden alle Informationen rund um ihre Mietwagenbuchung dargestellt wird, sowie zum weltweiten Angebot an Touren und Aktivitäten von GetYourGuide. (red)