Tourismus in Jordanien erholt sich

Das Jordan Tourism Board verkündet einen starken Anstieg der Besucherzahlen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Vergleich, zu dem von der Pandemie noch stark geschwächten Vorjahr verbrachten in den ersten sechs Monaten 2022 fast 700% mehr Reisende aus der Bundesrepublik einen Urlaub in Jordanien Für Österreich liegt die Steigerung bei gut 660% und aus der Schweiz reisten sogar 730% mehr Urlaubende an.

Zum Vergleich: 2019 reisten zwischen Januar und Juni 42.181 Personen aus Deutschland ins Haschemitische Königreich, im ersten Halbjahr dieses Jahres 21.709. Damit ist man aktuell bei gut der Hälfte der Besucherzahlen des Vor-Pandemie-Niveaus.

Europäer sind die zweitgrößte Besuchergruppe

Betrachtet man die Gesamt-Besucherzahlen, lässt sich feststellen, dass die Europäer nach den arabischen Ländern die größte Besuchergruppe darstellen. 255.369 europäische Touristen kamen im ersten Halbjahr 2022, um beispielsweise die Hauptstadt Amman, das Tote Meer, die Felsenstadt Petra oder die Wüste Wadi Rum zu besuchen. Insgesamt besuchten in diesem Jahr bisher 1.916.199 Touristen aus der ganzen Welt das Land am Jordan. (red)