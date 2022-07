Celebrity Cruises: In 53 Tagen um die halbe Welt

Die Celebrity Edge startet ihre halbe Weltumrundung am 30. Oktober 2023 in Civitavecchia und erreicht am 9. Dezember 2023 Sydney. Während der Fahrt werden insgesamt 11 Länder sowie 25 Häfen angelaufen und insgesamt mehr als 10.000 Seemeilen zurückgelegt. Nach ihrem „Abstecher“ zu mehreren Zielen in Neuseeland legt die Celebrity Edge dann am 21. Dezember 2023 erneut in Sydney an. Gebucht werden können entweder die komplette „Grand Journey“ oder nur einzelne Abschnitte:

Von Rom nach Dubai in 15 Tagen

Nach Stopps in Catania (Sizilien) und Piräus geht es durch den Suezkanal. Anschließend wird im jordanischen Aqaba angelegt. Es folgen mehrere Seetage und ein Halt in Abu Dhabi. Am 13. November erreicht die Celebrity Edge dann Dubai. Buchbar ist der Abschnitt vom 30. Oktober bis 13. November 2023 ab 1.851 EUR pro Person in der Ocean View Stateroom-Kabine.

Von Dubai nach Singapur in 13 Tagen

Das Schiff startet in Dubai, nach zwei Stopps in Indien (in Mumbai und Kochi in Kerala) legt es dann zwei Tage in Colombo an. Hier haben Passagiere die Möglichkeit, einige Höhepunkte Sri Lankas zu entdecken. Nach einem Stopp im thailändischen Phuket steuert das Schiff auf Singapur zu. Buchbar ist der Abschnitt vom 13. bis 25. November 2023 ab 1.928 EUR pro Person in der Ocean View Stateroom-Kabine

Von Singapur nach Sydney in 15 Tagen

Benoa auf Bali ist der erste Hafen, der auf dieser 15-tägigen Kreuzfahrt angesteuert wird. Hier liegt die Celebrity Edge zwei Tage – genügend Zeit für Passagiere, die indonesische Insel zu erkunden. Anschließend geht es nach Australien, wo Darwin im Northern Territory sowie Cairns und Airlie Beach in Queensland angelaufen werden. Endziel der Reise ist der Sydney Harbour. Buchbar ist dieser dritter Abschnitt vom 25. November bis 9. Dezember 2023 ab 2.613 EUR pro Person zB. in der Ocean View Stateroom-Kabine. Passagiere, die auf direktem Weg von Rom nach Sydney reisen wollen, erreichen Australiens Traumstadt damit schon nach 41 Tagen.

Neuseeland in 13 Tagen

Die eigentliche „Grand Journey“ wird erst durch einen vierten Abschnitt komplettiert. Die 13-tägige Route ab/bis Sydney hat zwar nur ein Land als Ziel, dafür stehen aber sehr viele Destinationen auf dem Programm. Los geht es mit zwei Tagen in Auckland, es folgen mit Tauranga und Napier zwei weitere Städte auf der Nordinsel. Auf der Südinsel Neuseelands legt die Celebrity Edge in Christchurch und Dunedin an. Drei majestätische Fjorde bilden dann am zehnten Tag den krönenden Abschluss: der Dusky, Doubtful sowie der berühmte Milford Sound. Buchbar ist der letzte Abschnitt von 9. bis 21. Dezember 2023 ab 2.133 EUR pro Person in einer Ocean View Stateroom-Kabine.

Details zum Neubau

Die 306 Meter lange Celebrity Edge – im Dezember 2018 in Betrieb genommen – bietet Platz für maximal 2.918 Passagiere. Die Celebrity Edge und ihr Schwesternschiff, die Celebrity Apex, wurden bereits vom Time Magazine als „World's Greatest Places“ ausgezeichnet. Die Edge-Klasse von Celebrity Cruises gilt als eine der modernsten und innovativsten Schiffsklassen der Welt. Das Erlebnis an Bord hebt sich deutlich von anderen Kreuzfahrtschiffen ab. Urlauber können sich auf modernen Luxus freuen.

„All Included”-Paket, The Retreat und „Cruise only rate”

Eine Kreuzfahrt für Gäste mit den höchsten Ansprüchen in Sachen Luxus, Design und Exklusivität – dafür steht Celebrity Cruises. Dazu zählt auch das „All Included”-Angebot. Ganz gleich, wann, wohin und in welcher Kabine die Gäste reisen: Neben den Mahlzeiten und dem Unterhaltungsprogramm sind hier in allen Kategorien Getränke, Wifi und Trinkgelder im Reisepreis inbegriffen. Suiten-Gäste haben zusätzlich Zugang in den exklusiven Retreat-Bereich mit eigenem Restaurant, eigener Lounge sowie eigenem Sonnendeck. Ein Concierge-Service sowie der persönliche Retreat Host sorgen dafür, dass keine Wünsche offenbleiben. Außerdem können sich Retreat-Gäste über das Premium-Getränkepaket und zusätzliches Bordguthaben freuen. Auf Wunsch kann jetzt neben dem „All Included“-Paket eine „Cruise only rate“ gebucht werden. Dieser spezielle Tarif gilt von der Innenkabine bis zur Concierge-Kategorie und beinhaltet lediglich den Preis für die eigentliche Kreuzfahrt inklusive den Mahlzeiten in den Hauptrestaurants, dem Unterhaltungsprogramm und den Trinkgeldern.

Weitere Einzelheiten zur „Grand Journey“ der Celebrity Edge finden Sie HIER. (red)