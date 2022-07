Katar: Zu jeder Jahreszeit

Qatar Tourism stellt Ihnen eine Auswahl an erstklassigen Spas, faszinierenden Museen, Einkaufsmöglichkeiten und aufregenden Abenteuern vor.

Katars Shoppingcenter: eine ganz neue Welt

Doha soll sich schnell zu einem weltweit beliebten Einkaufsziel entwickeln. Kürzlich eröffnet hat das Place Vendôme: Der neue Treffpunkt im französischen Ambiente hat viel zu bieten, darunter 5-Sterne-Hotels, luxuriöse Apartments, erstklassige Restaurants, einen Food-Court und natürlich reichlich Einkaufsmöglichkeiten, die von Luxus- bis hin zu mittelpreisigen Geschäften reichen. On top wird jeden Abend eine 3D-Lasershow veranstaltet. Die Villaggio Mall bietet ein von den Straßen Venedigs inspiriertes Einkaufserlebnis: Das opulente Interieur mit seinen Gondeln und gewundenen Kanälen ist ein Muss und hält unzählige Fotomotive bereit. Ein weiteres Highlight ist die 2018 eröffnete Al Hazm Mall, die auf 55.000m² ausgewählte Modelabels, Wellness und Gastronomie anbietet und eine fast maßstabsgetreue Nachbildung der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand darstellt. Denjenigen, die lieber an der Frischluft shoppen, empfiehlt sich die 21 High Street im Katara Cultural Village mit einer geregelten, kühlen und komfortablen Umgebung.

Spas, die international für ihre Wellnessbehandlungen bekannt sind

Für eine erfrischende und entspannende Atmosphäre ist der Sommer-Retreat im Al Messila, a Luxury Collection Resort & Spa, Doha eine vorzügliche Wahl. Ein weiteres Muss ist das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, das 2020 von den World Spa Awards als bestes Wellness- und Freizeitresort ausgezeichnet wurde. Auch die deutsche Nationalmannschaft wird während der Weltmeisterschaft dort untergebracht sein.

Katars erster Indoor-Themenpark

In der Innenstadt von Doha gelegen, ist Doha Quest der perfekte Ort für Action und Fun. Der Themenpark bietet Aktivitäten von Virtual-Reality-Attraktionen bis hin zu aufregenden Fahrgeschäften wie dem Epiq Coaster – der weltweit höchsten Indoor-Achterbahn. Ebenfalls einen Besuch einzuplanen gilt Megapolis, ein hochmodernes Unterhaltungszentrum in The Pearl. Von Karaoke, Bowling und Darts bis hin zu Scavenger Escape Rooms und klassischen Arcade-Spielen.

Kochkünste auf Vordermann b ringen

Doha hat für jeden den richtigen Kochkurs parat. Die Kunst der französischen Küche wird im IDAM by Alain Ducasse gelehrt. Das Restaurant bietet Kurse sowohl für erfahrene Köche als auch für Anfänger an. The Cooking Academy offeriert eine große Auswahl an Workshops zur katarischen, indischen und italienischen Küche sowie zur Herstellung von Sauerteig. Für alle Naschkatzen ist Caramel Sweet Arts die richtige Adresse, denn hier werden viele verschiedene Back- und Kuchendekorationskurse angeboten.

Die Geschichte Katars erfrahren

Kulturliebhaber sollten das Nationalmuseum von Katar besuchen. Dieses außergewöhnliche Gebäude umfasst den neu restaurierten Palast von Scheich Abdullah bin Jassim Al-Thani, der das Herzstück der nationalen Identität Katars darstellt. Die Scheiben, aus denen die wüstenrosenförmige Struktur besteht, werfen einen langen, schützenden Schatten, wenn die Sonne von Osten nach Westen einfällt. Die Dauerausstellungen des Museums erzählen von der Entwicklung des katarischen Lebens, von prähistorischen Funden bis zur neu entwickelten Skyline von Doha. Für diejenigen, die sich für Sportgeschichte interessieren, bietet Katar das 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum. Dieses Museum ist voller Ausstellungen mit einzigartigen Artefakten und spannenden Erlebnisbereichen, die das Sportlerherz sicherlich höherschlagen lassen.

