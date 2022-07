W Costa Navarino eröffnet im August 2022

Am 11. August debütiert die Hotelmarke W Hotels Worldwide, Teil des Portfolios von Marriott Bonvoy, das insgesamt 30 Marken beinhaltet, mit dem W Costa Navarino an der Navarino Waterfront. Buchungen für das neue Resort, das ausschließlich Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren begrüßt, sind ab sofort möglich.

„Wir freuen uns sehr über die Präsenz von W Hotels in Griechenland und das Debüt von W Costa Navarino. Da wir uns weiterhin auf die sich ändernden Bedürfnisse von Freizeitreisenden konzentrieren, wird das geplante Programm und der Fokus auf Erwachsene im W Costa Navarino unser globales Portfolio an einzigartigen W-Resort-Erlebnissen stärken", so Candice D'Cruz, Vizepräsidentin von Marriott International Luxury Brands, EMEA.

Erstes W Hotel in Griechenland

Nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Kalamata entfernt, ist das W Costa Navarino leicht zu erreichen, aber immer noch abgelegen genug, damit die Gäste in eine andere Welt eintauchen können. Costa Navarino beherbergt bereits das The Westin Resort Costa Navarino und The Romanos, a Luxury Collection Resort in den Navarino Dunes.

„Das W Costa Navarino ist bereit, seine Gäste in einer spektakulären am Meer gelegenen Umgebung willkommen zu heißen, in der Kreativität, Individualität und freie Meinungsäußerung im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Wir freuen uns sehr, dieses pulsierende Resort vorzustellen, das die Kernwerte von Costa Navarino, - Respekt, Qualität und Authentizität - widerspiegelt und den Bedürfnissen des modernen internationalen Reisenden gerecht wird", sagte Stephanos Theodorides, Geschäftsführer von TEMES S.A. - Entwickler von Costa Navarino.

Zimmer & Villen:

Für ein einzigartiges modernes Luxuserlebnis können Gäste ab sofort eines der Gästezimmer oder Villen in dem 13ha großen Lifestyle-Resort am Strand buchen. Während die "Fabulous Infinity Swim Up Zimmer" Gästen einen direkten Zugang zu einem der Swimmingpools bieten, punkten die "Spectacular Panorama Zimmer" mit besonders tollen Ausblicken. Für einen exklusiven, luxuriösen Privataufenthalt wählen Gäste am besten eine der "WOW Beachfront Infinity Villen", die über eine private Außenterrasse und einen Pool sowie einen direkten Zugang zum Strand verfügen.

Gastronomie:

Zu den gastronomischen Einrichtungen des Resorts gehören neben dem ‚Platía‘ - eine moderne Interpretation eines traditionellen messinischen Dorfplatzes -, auch die Sunset Bar ‚Between‘, die markentypische W Lounge und die Stranbar / Beach Club ‚Parelía‘.

Wellness & Fitness:

Um Körper und Geist zu entspannen, wird das AWAY Spa eine Vielzahl von Signature Körper- und Gesichtsbehandlungen einführen, außerdem das FIT Fitnessstudio mit einem beheizten 25-Meter-Pool. Für diejenigen, die am Pool Sonne tanken möchten, bietet das WET Deck einen großen Infinity-Pool mit Blick auf das Mittelmeer. Eine Vielzahl von Fitnesskursen und Wellness-Angeboten wird den Gästen des Resorts ebenfalls zur Verfügung stehen, darunter Beach-Bootcamp-Kurse, Splash FIT, Beach Power Pilates, Meditation und Yoga.

Für Aktive und Entdecker hält das umliegende Gebiet in Costa Navarino ein ausgiebiges und aufregendes Angebot an zusätzlichen Restaurants, Bars, Cafés und eine Fülle von Outdoor-Aktivitäten wie Tennis und Golf bereit.

Weitere Infos und Buchung unter: www.marriott.com/hotels/travel/klxwh-w-costa-navarino/

Über W Costa Navarino: www.costanavarino.com/w-opening/

(red)