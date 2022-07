sabtours: Neuer Herbst-Winterkatalog 2022/23

„Der Herbst ist gerade im Bereich der Busreisen eine der beliebtesten Reisezeiten, daher haben wir unsere Angebote dafür nochmals im neuen Katalog zusammen gefasst“, erklärt Mag. Carl Raml, Leitung Veranstalter sabtours. „Die nun voll eingesetzte Buchungsphase für Reisen im September und Oktober lässt uns nach einer sehr guten Sommersaison auch optimistisch in den Herbst blicken“, meint Raml weiter.

Neben neu entwickelten Reisen für den Herbst, wie beispielsweise die sabtours „Bustaufereise“ in die Linzer Partnerstadt "Halle an der Saale" im schönen Sachsen Anhalt, beinhaltet der Katalog natürlich auch die große Palette an Advent-, Weihnachts- und Silvesterreisen. Highlights sind dabei unter anderem die Adventreise zu den traumhaft geschmückten Loire-Schlössern, eine Weihnachtsreise nach Berlin ins 5-Sterne-Hotel Adlon mit 4-gängigem Weihnachtsmenü und anderen tollen Leistungen sowie die neuen Silvesterreisen in die Genussregionen Veneto und Piemont, ans Meer in Kroatien und Slowenien sowie wieder neu nach Bad Heviz und in die Lichterstadt Budapest im top modernen Hotel in bester Lage mit Ausflügen.

Außerdem bietet der OÖ Busreise-Spezialist im Februar wieder zwei vielfältige Winterreisen an: Einmal in die "Verzauberte Schweiz", eine Tour mit Bernina Express und Bus durch die romantische Winterlandschaft. Und eine Rundreise mit Bus und Fähren durch "Finnland und Norwegen mit Lofoten" zu den Polarlichtern, Huskys und atemberaubenden Winterpanoramen.

Themenreisen-Programm für 2022/23

Im Themenreisen-Bereich punktet sabtours mit den Opernreisen zu den Opernfestivals Janacek in Brünn und Donizetti in Bergamo, für Literaturliebhaber ins Weinviertel und an den Attersee sowie powered by Ö1 zu "Dürrenmatts Schweizer Welten". Ebenso mit Ö1 ist eine 100% Bahnreise zum kunsthistorischen Thema der Renaissance nach Florenz & Venedig buchbar. Eine neue, einmalige 3-tägige Kunstreise wandelt unter dem Titel "Die Farbe und das Seelenleben" auf den Spuren großer niederösterreichischer Künstler von Kokoschka bis Rainer und Schiele bis Nitsch durch unser Nachbarbundesland mit zusätzlichem Besuch grandioser Ausstellungen in Wien. (red)