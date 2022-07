Greater Fort Lauderdales Top-Erlebnisse & Attraktionen

Greater Fort Lauderdale liegt im Südosten Floridas, rund 30km nördlich von Miami. Die wunderschönen Strände an der 39km langen Atlantikküste machen die Destination zu einem wahren Badeparadies. Doch auch abseits von Sonne, Strand und Meer warten viele spannende Erlebnisse auf Besucher.

Hier die Top 5-Erlebnisse für Greater Fort Lauderdale:

Das Venedig Amerikas

Greater Fort Lauderdale ist auch bekannt als das Venedig Amerikas – ganze 480km an befahrbaren Wasserwegen schlängeln sich durchs Binnenland. Besucher erkunden die Kanäle am besten mit den vielen Booten von Fort Lauderdale Water Taxi. Diese sind nicht nur ein Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu gelangen, sondern bieten gleichzeitig Sightseeing-Touren, denn die Guides an Bord vermitteln interessante Geschichten zu den vorbeiziehenden Yachten und Villen. Durch die ruhigeren Kanalärmel paddeln Sportbegeisterte sogar mit dem Kanu, Kajak oder SUP.

Abenteuer Tierwelt

Mit den Florida Everglades im Westen der Region hat Greater Fort Lauderdale eines der vielfältigsten Ökosysteme der Welt. Während einer Airboat-Tour lässt sich die Wildnis intensiv erleben und Besucher staunen über Alligatoren und viele in Florida heimische Vogelarten.

Besonders Abenteuerlustige lassen bei einer Fahrt im Dunkeln den Anblick und die Geräusche nachtaktiver Wildtiere auf sich wirken. Eine etwas weniger wilde Fauna bieten Naturzentren wie der weltgrößte Schmetterlingspark „Butterfly World“ oder Flamingo Gardens – ein großer botanischer Garten sowie ein Naturschutzgebiet, das die größte Sammlung geretteter einheimischer Wildtiere aus Florida beherbergt, darunter auch seltene Florida-Panther.

Shopping- und Restaurant-Angebote

Shoppingfans werden in trendigen Boutiquen am berühmten Las Olas Boulevard in Downtown Fort Lauderdale fündig. Hier reihen sich Galerien, kleine Shops, Restaurants und Bars aneinander. Große Einkaufszentren wie die Outlet Mall Sawgrass Mills locken mit Schnäppchenpreisen für Designer Outfits.

Auch im Bereich F&B spielt die Destination mit hervorragenden Restaurants und hippen Bars ganz vorne mit. Die fantastische Aussicht gibt es kostenlos dazu, denn die sogenannten „Dock & Dine Restaurants” sind über die Wasserstraßen zu erreichen und meist unmittelbar am oder über dem Wasser gebaut. Auch Bier-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, denn in der ganzen Region finden sich Mikro- und Nano-Brauereien und jede Menge (Craft) Beer-Bars.

Boomende Kulturszene und LGBT+Hotspot

Auf kunst- und kulturaffine Besucher warten viele kreative Hotspots. Live-Musikveranstaltungen und Festivals oder Kunstspaziergänge stehen genauso auf dem Programm wie Besuche in einem der zahlreichen Museen oder Theatervorstellungen. Das Downtown Hollywood Mural Project ist eine Sammlung kuratierter Outdoor-Wandmalereien, die von lokalen, nationalen und international anerkannten Künstlern erstellt wurden. An Fort Lauderdales Hauptstraße im Stadtzentrum – der Las Olas Boulevard – haben sich zahlreiche Kunstgalerien angesiedelt und entlang des angrenzenden Downtown Riverwalks bewundern Besucher die öffentliche Kunstinstallation Thrive von Daniel Popper.

Getreu der Message „everyone under the sun“ heißen die Bewohner Greater Fort Lauderdales alle Gäste willkommen, ungeachtet dessen, welche Hautfarbe sie haben, wen sie lieben oder an welche Religion sie glauben. Und so gilt die Destination mit ihrer großen LGBT+Bevölkerung, den jährlich stattfindenden Pride Festivals, einem LGBT+Besucherzentrum sowie themenspezifischen Museen und Kunstausstellungen als eine der LGBT+freundlichsten der Welt.

Vielfältige Unterkünfte

Die Auswahl an Unterkünften reicht in Greater Fort Lauderdale von luxuriösen Anlagen, Strandhotels, SpaResorts, Boutique- und LGBT+Hotels über hundefreundliche Häuser sowie Geschäfts-, Tagungs- und Konferenzeinrichtungen bis hin zu familiengeführten Motels. So findet jeder die passende Bleibe für seinen Geschmack und Geldbeutel.

Weitere Infos zu Greater Fort Lauderdale unter: www.VisitLauderdale.com (red)