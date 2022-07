Wien verbucht 5 Mio. Nächtigungen im ersten Halbjahr 2022

In Wien wurden im ersten Halbjahr 2022 insgesamt 5 Mio. Nächtigungen registriert. Das entspricht in etwa dem Wert des Gesamtjahres 2021, wie der Wien Tourismus am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Juni hat man sich sogar dem Vor-Pandemie-Niveau wieder angenähert. Die 1,3 Mio. Nächtigungen in diesem Monat entsprechen 80% der Übernachtungen des Juni 2019.

Details zu den Touristenzahlen

Der Löwenanteil des Nächtigungsaufkommens der ersten sechs Jahresmonate kam aus Österreich und Deutschland. Die USA haben sich laut Wien Tourismus als stärkster Fernmarkt wieder auf Platz drei der wichtigsten zehn Herkunftsmärkte Wiens etabliert.

Zwischen Jänner und Mai - die Auswertung für den Juni liegt hier noch nicht vor - konnten die Wiener Beherbergungsbetriebe 213 Mio. EUR erwirtschaften. Das ergibt laut Wien Tourismus ein rechnerisches Plus von 514% im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2021.

Die Bettenauslastung lag in den Monaten Jänner bis Juni bei 36,7%, die Zimmerauslastung bei rund 47%. Insgesamt wurden in Wien im Juni mit rund 64.500 Hotelbetten um rund 14.400 Betten mehr angeboten als im Juni 2021. (APA / red)