Silversea Cruises startet Vorverkauf für 136-tägige Weltreise 2025

Silversea Cruises hat einen exklusiven Vorverkauf für die Controtempo World Cruise 2025 eröffnet, die Gäste zu einer außergewöhnlichen Reise zu 59 Zielen in 30 Länder auf vier Kontinenten einlädt.

Außerhalb der Saison, außerhalb der Zeit

Die 136-tägige Controtempo World Cruise startet dabei am 13. Jänner 2025 von Tokio nach New York und besucht zu unkonventionellen Jahreszeiten legendäre Ziele abseits ausgetretener Pfade. Dabei reisen die Gäste an Bord der ultraluxuriösen Silver Dawn und unternehmen erstmalig eine Weltreise auf einem Schiff der Muse-Klasse.

„Aufgrund der unglaublich hohen Nachfrage nach ausgedehnten Reisen haben unsere Destinationsexperten unsere neue Controtempo World Cruise 2025 so konzipiert, dass auch die erfahrensten Reisenden die Welt in einem völlig neuen Licht entdecken können“, sagt Roberto Martinoli, President und CEO von Silversea Cruises.

„Controtempo, ein musikalischer Begriff, wird Gästen abseits ausgetretener Pfade die bereisten Destinationen authentisch näherbringen. Wir werden in einem ungewöhnlichen Rhythmus zu unkonventionellen Jahreszeiten reisen, von Ost nach West, mit mehr Zeit an Land. Zum ersten Mal werden wir, der großen Nachfrage nach längeren Reisen folgend, unsere Weltreise an Bord unserer wunderschönen Silver Dawn durchführen - einem etwas größeren Schiff mit einer Kapazität von 596 Plätzen und einem einmaligen Kreuzfahrt-Erlebnis."

59 Ziele, 30 Länder, 4 Kontinente

Mit 33 verlängerten Aufenthalten in ausgesuchten Häfen, sieben exklusiven Veranstaltungen, drei optionalen Überlandprogrammen und 19 Erstanläufen eröffnet die Controtempo World Cruise 2025 den weitgereisten Silversea-Gästen neue, faszinierende Erlebnisse. Neben einigen der berühmtesten Städte der Welt, von Tokio bis Paris, umfasst die Reiseroute auch entlegene Ziele, die neu auf einer Silversea-Weltreise sind.

Die Reise ist in zehn Abschnitte unterteilt:

Tokio – Hong Kong: 13. Jänner bis 27. Jänner Hong Kong – Singapur: 27. Jänner bis 7. Februar Singapur – Mumbai: 7. Februar bis 24. Februar Mumbai – Istanbul: 24. Februar bis 16. März Istanbul – Neapel: 16. März bis 25. März Neapel – Lissabon: 25. März - 3. April Lissabon – Southampton: 3. April - 12. April Southampton – Stockholm: 12. April - 30. April Stockholm – Reykjavik: 30. April - 13. Mai Reykjavik – New York: 13. Mai - 29. Mai

Details zur Silver Dawn

Die Silver Dawn, neuestes Schiff von Silversea mit 596 Gästen, wird die Silversea World Cruise 2025 ausrichten. Das luxuriöse Schiff mit seinen geräumigen Suiten mit Meerblick, die ein Markenzeichen der Kreuzfahrtgesellschaft sind, bietet gleichzeitig innovative Elemente: acht Restaurants, acht Bars und Lounges, Silverseas gefeiertes kulinarisches Programm S.A.L.T. und das von den Römern inspirierte Wellness-Programm Otium.

Verkauf & Vorverkauf: Der Vorverkauf für die Controtempo World Cruise 2025 startet ab sofort für alle Mitglieder der Venetian Society, während der Verkauf für die Öffentlichkeit am 2. August 2022 startet.

Weitere Infos zur Controtempo World Cruise 2025 unter: www.silversea.com/lp-world-cruise-2025

Ein Video zur Controtempo World Cruise 2025 mit dem Botschafter der Venetian Society, Fernando Barroso de Oliveira, finden Sie HIER (red)