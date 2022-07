holidu: Die beliebtesten Strände auf Mallorca

Die Analyse der Daten soll Reisende für ihren nächsten Mallorca Aufenthalt inspirieren und Agents bei der Suche nach einem passenden Strand für ihre Kunden unterstützen. Die Liste der Strände wurde von Google Maps mit der Anzahl sowie der durchschnittlichen Bewertung übernommen. Alle Strände mit mehr als 100 Bewertungen wurden dann nach der durchschnittlichen Bewertung der Nutzer und der Anzahl der erhaltenen Bewertungen geordnet.

1. Cala Figuera - 1235 Bewertung, 4.7/5 Sterne

Der am besten bewertete Strand Mallorcas ist Cala Figuera. Dieser wunderschöne Strand liegt im nordöstlichen Teil der Insel in einer Bucht am Cap de Formentor. Der Strand ist ein verstecktes Juwel, eingebettet zwischen hohen vertikalen Klippen und eignet sich bestens, um den Menschenmassen im Sommer zu entkommen. Die Bucht besteht größtenteils aus Kies und Felsen mit ein paar sandigen Abschnitten dazwischen. Das Highlight dieses Ortes ist das kristallklare Wasser, das sich perfekt zum Schnorcheln eignet.

Cala Figuera heißt übersetzt übrigens „Feigenbucht” und das nicht umsonst: die ganze Bucht ist umrahmt von sattgrünen Feigenbäumen, die einen tollen Kontrast zum blau-schimmernden Wasser bilden.

2. Cala Llombards - 122 Bewertung, 4.7/5 Sterne

An zweiter Stelle steht Cala Llombards, ein weißer Sandstrand an der Südostküste Mallorcas. Dieser Strand ist ein Naturparadies, das bei Touristen eher unbekannt ist und mehr von Einheimischen und Ferienhausbesitzern in der Gegend aufgesucht wird. Organisierte Wassersportangebote gibt es hier nicht, jedoch ist Cala Llombards ideal zum Schwimmen und Schnorcheln. Das Wasser ist aufgrund der geschützten Lage ruhig und die klare Sicht ermöglicht das Beobachten von Korallen und Fischen. Besonders schön sind die Pinien und Kiefern, die die Bucht umgeben und dabei einen herrlichen Duft verströmen.

3. Caló des Moro - 5978 Bewertungen, 4.6/5 Sterne

Caló des Moro sichert sich seinen Platz als drittbester Strand Mallorcas. Der im Südosten Mallorcas gelegene Strand ist nur sechs Kilometer von Santanyi entfernt - einem kleinen Ort, der wegen seines balearischen Charmes ein beliebtes Ziel ist. Ganz im mallorquinischen Stil liegt dieser Strand in einer Bucht, die von imposanten weißen Klippen umgeben ist. Da der Strand ziemlich abgelegen ist, sind keine Einrichtungen wie Restaurants oder Liegen- und Sonnenschirmvermietungen in der Nähe vorhanden. Dank des flachen und ruhigen Wassers eignet sich dieser Strand jedoch bestens, um Kinder mitzunehmen.

4. Cala Mesquida - 5405 Bewertungen, 4.6/5 Sterne

In unmittelbarer Nähe des Podiums befindet sich Cala Mesquida - eine große, wunderschöne Bucht im Nordosten der Insel. Sie ist etwa einen halben Kilometer lang und 150m breit, umgeben von traumhaften Dünen und Felsen. Der feinkörnige, weiße Sandstrand mit klarem, türkisfarbenem Wasser ist bei den Einheimischen sehr beliebt und bietet ideale Voraussetzungen zum Tauchen und Schnorcheln. In der Hochsaison gibt es hier zudem kostenpflichtige Liegestühle, Toiletten, Bars und Rettungsschwimmer. Wer einen ruhigeren Ferienort sucht, ist hier richtig. Interessante Ausflugsziele in der Nähe sind die historischen Städte Arta und Capdepera.

5. Cala Agulla - 3804 Bewertungen, 4.6/5 Sterne

Gleich neben der Cala Mesquida befindet sich der ebenso schöne Strand Cala Agulla. Die Cala Agulla liegt etwa 2 km von Capdepera entfernt, im Nordosten Mallorcas. Das Besondere an der Cala Agulla ist, dass sie bereits mehrfach mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurde, was bedeutet, dass sie die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Hier kann jeder im türkisblauen Wasser schwimmen, die sandige Umgebung und die felsige Landschaft genießen. Dank des flachen Wassers, der Rettungsschwimmer und der Verfügbarkeit von Sonnenliegen, Sonnenschirmen und Toiletten ist dieser Ort besonders familienfreundlich.

