Sommer-News aus Tschechien

Der Sommer in Tschechien verspricht Reisenden wunderschöne Natur, historische Städte, bekannte Kurorte, alte Schlösser und Burgen. Nicht nur die Hauptstadt Prag lockt Jahr für Jahr viele Touristen, denn das Land hat noch viel mehr zu bieten. Wie beispielsweise das "Südböhmische Meer", das nicht weit von der österreichisch-tschechischen Grenze liegt. Auch an Festen fehlt es nicht: so wird unter anderem schon am kommenden Wochenende im malerischen UNESCO-Ort Holasovice in Südböhmen das Bauernfest gefeiert. Nähere Infos zum Bauernfest HIER

Hier ein paar weitere Tipps für den Sommerurlaub in Tschechien.

Den Sommer in Prag günstig genießen

Mit der neuen Tourismuskarte Prague Visitor Pass bewegen sich Touristen bequem und ohne Einschränkungen durch Prag. Sie erhalten damit Gratiseintritte und Vorteilsrabatte auf die hiesigen Denkmäler und Attraktionen, von denen es derzeit fast 60 gibt – und weitere kommen laufend dazu. Für alle, die nicht allzu viel Zeit haben, mehrere Sehenswürdigkeiten des Prague Visitor Passes zu entdecken, gibt es eine lohnenswerte Alternative mit der Kombi Turm-Straßenbahn.

Mehr Infos zum Prague Visitor Pass unter: www.praguevisitorpass.eu

Lipno, das "Südböhmische Meer"

So nah kann das „Meer“ sein - nämlich gleich an der österreichisch-tschechischen Grenze, wo sich der Stausee Lipno befindet. Die wunderschöne Natur Südböhmens, kombiniert mit der Aussicht auf den Lipno-Stausee vom Sandstrand aus, lädt im Sommer nicht nur Familien sondern auch Erholungssuchende zum Verweilen und Entspannen ein.

Doch besonders für Kinder gibt es hier unzählige Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten auszutesten und jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Die größte Attraktion vor Ort ist der Baumwipfelpfad, wo in den Schulferien auch verschiedene Animationsprogramme für Kinder angeboten werden. Aber auch Musik-Fans kommen nicht zu kurz denn: Jeden Dienstag finden die traditionellen „Dienstagkonzerte“ direkt auf dem Baumwipfelpfad statt.

Sportlicher geht es im Sommer auf den anspruchsloseren Radwegen und im Wasser zu - gemütlich geht es auf 50 km einmal rund um den Stausee mit dem Rad, Roller oder den Inlineskates (können auch vor Ort ausgeliehen werden). Und zwischendurch bietet der See reichlich Abkühlung.

Mehr Informationen zu Lipno und dem hiesigen Stausee: www.lipno.info

Abenteuer für Groß und Klein

Auch für Abenteurer hat Tschechien jede Menge Attraktionen zu bieten, so zum Beispiel:

Den Klettergarten im Ressort Dolní Morava

Eine unterirdische Bootsfahrt durch die Macocha Schlucht

Den Kinderspielplatz „Emils Waldreich“ mit 11 neuen Attraktionen

Der Park Frymburk in Südböhmen mit Gelände-Roller,n Summer Tubing & einer 85m langen Riesenrutsche

Der Western-Park Boskovice in Mähren

Weitere Infos zum Reiseland Tschechien unter: www.visitczechrepublic.com (red)