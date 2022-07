Kalifornien: Neuigkeiten & Eröffnungen im Sommer 2022

Neue Unterkünften, kulinarische Besonderheiten und jede Menge neue Erlebnisse und Unterhaltungsangebote - Kalifornien bietet Reisenden im Sommer 2022 zahlreiche Neuigkeiten & Eröffnungen.

Neue Unterkünfte:

San Francisco – Eröffnung des 1 Hotel San Francisco im Juni 2022

In der Nähe von San Franciscos legendärem Ferry Building am Embarcadero wird im Juni 2022 das 1 Hotel San Francisco eröffnet. Als Teil von 1 Hotels, einer von der Natur inspirierten Luxus-LifestyleMarke, wird das 200-Zimmer-Hotel die Schönheit der nordkalifornischen Landschaft durch wiederverwertete Hölzer, einheimisches Grün und organische Texturen und Materialien repräsentieren. Terrene, das Restaurant und die Bar, werden später im Sommer eröffnet und spiegeln die Raffinesse und natürliche Einfachheit der Marke 1 Hotels wider.

San Francisco – LUMA Hotel San Francisco eröffnet im Juni 2022

Das LUMA Hotel San Francisco ist ein modernes, innovatives Hotel, das im Juni 2022 eröffnet wird. Das Hotel mit 299 Zimmern befindet sich im Herzen des pulsierenden Stadtteils Mission Bay in der Nähe des Oracle Park, des Chase Centers und des UCSF Medical Centers und ist das erste Hotel in dieser Gegend. Das Hotel verfügt über Partnerschaften mit San Franciscos lokaler Craft-Cocktail- und Kaffeespezialitäten-Szene und eine Rooftop-Lounge mit Blick auf die Skyline der Stadt und die umliegende Bucht. Das Hotel wird auch mehrere großformatige Kunstinstallationen aufweisen, darunter eine des zeitgenössischen Künstlers Jim Campbell aus San Francisco.

San Francisco - Beacon Grand schließt Renovierung und Umbenennung im Juni 2022 ab

Nach einer Renovierung und Neugestaltung aller öffentlichen Bereiche und 418 Gästezimmern wird das Sir Francis Drake Hotel am 30. Juni 2022 als Beacon Grand wiedereröffnet. Das aktualisierte Design zelebriert die architektonische Pracht und Kunstfertigkeit des Wahrzeichens und bietet gleichzeitig moderne Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Zu den neu belebten Bereichen gehören die Beacon Lounge und The Library, eine französische Brasserie im ehemaligen Scala, die in Zusammenarbeit mit der Gruppe hinter Left Bank und dem Chefkoch Roland Passot vom berühmten, mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten La Folie eingerichtet wird, sowie ein vom preisgekrönten Bill Rooney Studio neu gestalteter Starlite Room im Dach des Hotels.

San Francisco – Eröffnung des The LINE Hotel San Franisco im Spätsommer 2022

An der Kreuzung zwischen dem South of Market District (SOMA), dem Civic Center und dem Tenderloin wird The LINE SF die komplexe Geschichte, die Kultur und den Geist der Stadt widerspiegeln. Das 236-Zimmer-Hotel, das am 1. September 2022 eröffnet werden soll, wird vier verschiedene gastronomische Einrichtungen beherbergen, darunter eine Rooftop-Bar und eine Sonnenterrasse mit Panoramablick auf die Stadt, ein Restaurant und eine Bar in der Lobby an prominenter Stelle in der Market Street sowie San Franciscos ersten Alfred Coffee-Shop. Das 12-stöckige, vom Flatiron Building inspirierte Gebäude ist eine zeitgenössische Interpretation der historischen Architektur des Viertels.

San Luis Obispo County - Drei neue Häuser eröffnen im San Luis Obispo County

Die Nomada Hotel Group wird in diesem Jahr drei neue Hotels im San Luis Obispo County eröffnen. Das in der Nähe des Santa Margarita Lake gelegene Pozo wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 eröffnet und bietet insgesamt 30 Unterkünfte, darunter Airstreams, luxuriöse Zelte und Wohnmobilanschlüsse für Sprinter-Vans. Farmhouse, das im August 2022 im Herzen von Paso Robles eröffnet werden soll, verkörpert ein einzigartiges Hotel im B&B-Stil mit 26 separaten Cottages, die alle nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt sind. Die ebenfalls in Paso Robles gelegene River Lodge wird voraussichtlich im November 2022 eröffnet und bietet 27 Unterkünfte. Am Fuße des Paso Robles Weinpfads gelegen, bietet die Lodge seinen Gästen E-Bikes, mit denen sie das Stadtzentrum und die Weingüter der Region leicht erreichen können.

Orange - Neues Boutiquehotel The Richland eröffnet im Sommer 2022

The Richland ist ein neues Boutique-Hotel, das im Spätsommer 2022 in Orange eröffnet werden soll. Im Herzen des historischen Orange Plaza gelegen, wird das nur 12-Zimmer fassende Richland zu einem intimen Rückzugsort für Reisende, Einheimische und alle, die die besonderen Momente des Lebens feiern. The Richland ist das jüngste Projekt des 24 Carrots Collective, das für die Restauration des historischen Gebäudes mit dem in Kalifornien ansässigen Designteam RailiCA Design zusammenarbeitet. Bei der Ankunft erwartet die Gäste ein heller und luftiger Haupteingang mit einem alten Olivenbaum und einem Wasserbrunnen, der zu einer mit Jasminreben bewachsenen Laube führt.

Greater Palm Springs - Das Paloma Resort eröffnet im Sommer 2022

Das Paloma Resort, ein Boutique-Resort-Hotel südlich von Downtown Palm Springs, wird im Sommer 2022 eröffnet. Das Paloma ist eine Partnerschaft zwischen den Bauträgern, dem örtlichen Gastronomen Chad Gardner und Tim und Amy Brinkman - dem Power-Paar hinter der LIT Hospitality Group. Mit seinen 66 modernistischen Bungalows und Suiten stellt das Resort die Mid-CenturyArchitektur dem zentralen Element des Anwesens gegenüber, einem Adobe im Missionsstil aus den 1930er Jahren. Chad Gardner, eine Ikone der Hotellerie in Palm Springs, ist die kulinarische Kraft hinter dem Innen- und Außenrestaurant Sol y Sombra, das die landwirtschaftlichen Wurzeln der Wüste als Inspiration nutzt und lokale Zutaten wie Datteln, Pampelmusen und Chilis in die Speisekarte einbindet.

Neue Gastronomische Angebote

Los Angeles - Gehobenes Izakaya-inspiriertes Restaurant n/soto eröffnet

Die Küchenchefs und Inhaber Niki Nakayama und Carole Iida-Nakayama von n/naka präsentierten bereits im April 2022 ihr erstes neues Konzept seit über einem Jahrzehnt: n/soto, im Stadtteil West Adams in Los Angeles. n/soto ist ein Izakaya-inspiriertes japanisches Restaurant, das von den kalifornischen Jahreszeiten bestimmt wird. Das japanische Wort „soto" bedeutet „draußen" und bezieht sich sowohl auf die Pandemie, während der das Restaurant entstand und die die Menschen von der Außenwelt abschottete, als auch auf die Interpretation der japanischen Küche in Los Angeles. n/soto hält die Technik und Tradition seines Schwesterrestaurants aufrecht, mit einem erneuerten Sinn für Neugier, Zusammenarbeit und Experimentieren in einer entspannten und ungezwungenen Umgebung.

Oceanside - The HIGH-Pie Dessert Bar jetzt im Top Gun House eröffnet

Das neu eröffnete und sorgfältig restaurierte Top Gun House im Mission Pacific Hotel in Oceanside beherbergt das berühmte The HIGH-Pie, das im Mai 2022 als San Diegos neueste Dessertbar eröffnet wurde. Der Namensgeber des Konzepts, das von der Köchin und Gastronomin Tara Lazar von F10 Hospitality nach einem Jahr Forschung entwickelt wurde, ist der charakteristische Handkuchen, der mit örtlich gepflückten Äpfeln und hausgemachtem Mascarponeeis gefüllt und auf Bestellung gebraten wird. Das Top Gun House wurde vollständig restauriert und ist ein architektonisches Juwel, dessen Struktur, Design, Details und Oberflächen eine Hommage an den Film Top Gun sind.

Monterey - Monterey Plaza Hotel & Spa begrüßt Coastal Kitchen

Das Monterey Plaza Hotel & Spa hat kürzlich Coastal Kitchen eröffnet, ein neues gehobenes Restaurant mit einem sorgfältig zusammengestellten Degustationsmenü - das einzige seiner Art auf der Monterey Peninsula. Unter der Leitung des neuen Küchenchefs Michael Rotondo werden auf der ständig wechselnden Speisekarte vor allem lokale, saisonale Produkte verwendet - Schätze, die die Küstenregion zu bieten hat. Zu jedem Gang werden von Sommelier Conrad Reddick kuratierte Weinkombinationen serviert.

Redding - Neue Restaurants eröffnen in Redding

Als Hommage an The Shack, ein beliebtes Burger-Lokal, das 1941 eröffnete und heute nur noch eine ferne Erinnerung ist, öffnete The Shack Social kürzlich seine Türen am ursprünglichen Standort von The Shack. In dem neuen Restaurant und der Lounge mit gehobener Küche für Gäste ab 21 Jahren können diese handgefertigte Cocktails in Verbindung mit schmackhaften Speisen genießen, die von Sterneköchen kreiert wurden. Taroko Asian Bar & Grill reiht sich seit März 2022 in die Reihe der außergewöhnlichen Restaurants in Redding ein. Das Restaurant, dessen Name von dem berühmten Nationalpark in Taiwan inspiriert wurde, bietet eine Speisekarte mit asiatischen Fusionsgerichten.

Neue Attraktionen & Erlebnisse

San Diego - Museum of Contemporary Art in San Diego schließt Renovierung ab

Das Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD) hat im April 2022 die lang erwartete Renovierung und Erweiterung seines Flaggschiff-Campus in La Jolla abgeschlossen. Das Museum verfügt nun über die vierfache Ausstellungsfläche, zwei Ebenen mit lichtdurchfluteten Galerien, einen öffentlichen Park und neue Terrassen am Meer, die den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich zu entspannen und zu reflektieren. Darüber hinaus können die Gäste rund 200 Werke zeitgenössischer Kunst mit Blick auf den Pazifischen Ozean als inspirierende Kulisse genießen.

San Francisco - Das Walt Disney Family Museum eröffnet Dschungelbuch-Ausstellung

Das Walt Disney Family Museum eröffnet am 23. Juni 2022 die Ausstellung „Walt Disney's The Jungle Book: Making a Masterpiece" zur Feier des 55-jährigen Jubiläums des beliebten DisneyZeichentrickklassikers. Die Ausstellung, die vom renommierten Animator und Disney-Legende Andreas Deja kuratiert wird, erforscht die kreative Komplexität, die hinter der Entstehung von „Das Dschungelbuch" (1967) steht. Mehr als 300 seltene Kunstwerke und Ephemera werden in dieser beeindruckenden Sonderausstellung zu sehen sein, darunter Originalzeichnungen und Filmrollen, die von dem Animationsenthusiasten und Sammler Mike Glad, dem ehemaligen Disney-Kreativdirektor und Animator David Pacheco sowie aus Dejas eigener Sammlung stammen. Die Ausstellung wird in der Diane Disney Miller Exhibition Hall bis zum 8. Januar 2023 zu sehen sein.

San Simeon - Neue Julia Morgan-Tour nach Wiedereröffnung des Hearst Castle

California State Parks hat das weltberühmte Hearst San Simeon State Historical Monument (Hearst Castle) nach zweijähriger Schließung am 11. Mai 2022 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Er wurde von William Randolph Hearst und Kaliforniens erster Architektin Julia Morgan geschaffen. Ihre Zusammenarbeit begann 1919 und dauerte fast 30 Jahre. Das Anwesen besteht aus einem Haupthaus mit 115 Zimmern, Gästehäusern, Pools und mehr als 30.000 Quadratmeter Gärten. Es beherbergte bereits Präsident Calvin Coolidge, Winston Churchill, George Bernard Shaw, Charlie Chaplin und viele andere. Die Wiedereröffnung feiert verspätet den 100. Jahrestag der Erbauung und bietet die neue Julia Morgan-Tour, die einen detaillierten Blick auf ihr Leben und ihre Karriere wirft.

SAN DIEGO - Das Birch Aquarium at Scripps eröffnet die Ausstellung ‚Little Blue Penguins‘

Im Sommer 2022 eröffnet das Birch Aquarium at Scripps die Ausstellung ‚Beyster Family Little Blue Penguins‘ und ist damit das einzige Aquarium im Westen der USA, in dem die kleinsten Pinguine der Welt leben. Little Blues sind die kleinste Pinguinart – knapp 30 cm groß und nur 900 g bis 1,3 kg schwer - und bekannt für ihre einzigartige blaue Farbe und ihre große Persönlichkeit. Besucher tauchen in die Welt der Blauen Zwergpinguine ein und erfahren etwas über die Herausforderungen, denen sich diese Vögel in freier Wildbahn stellen müssen. Die knapp 270 Quadratmeter große Ausstellung umfasst einen felsigen und sandigen Lebensraum und ein 68.000 Liter-Becken, in dem die Gäste die Pinguine beim Zusammenleben, Interagieren und Nestbau beobachten können.

Valencia - Six Flags Magic Mountain eröffnet WONDER WOMAN™ Flight of Courage

WONDER WOMAN™ Flight of Courage, die im Sommer 2022 in Six Flags Magic Mountain eröffnet wird, ist die höchste und längste einspurige Achterbahn der Welt und die 20. Achterbahn des Freizeitparks - die meisten in einem Freizeitpark der Welt. Im neu gestalteten DC UNIVERSE™ Bereich des Parks werden die Fahrgäste über eine Länge von 1.000 Meter Schiene fahren, 13 Stockwerke in die Höhe ragen und Geschwindigkeiten von bis zu 36 km/h erreichen, um sich mit WONDER WOMAN™ im Kampf für Wahrheit, Gerechtigkeit und Gleichheit zu verbünden. Mit den höchsten, steilsten und schnellsten Achterbahnen der Welt und über 100 Fahrgeschäften, Spielen und Abenteuern bietet Six Flags Magic Mountain etwas für Nervenkitzel suchende Menschen jeden Alters.

San Francisco - Presidio Tunnel Tops wird im Juli 2022 eröffnet

Die mit Spannung erwartete Parklandschaft Presidio Tunnel Tops wird am 17. Juli eröffnet. Der über den Autobahntunneln des Presidio Parkway errichtete Park erweitert das Presidio von San Francisco um über 56.000 Quadratmeter neuer nationaler Parklandschaft. Die Presidio Tunnel Tops bieten malerische Aussichtspunkte mit einem atemberaubenden Blick auf die Golden Gate Bridge und die Stadt, Wanderwege, Picknickplätze, Versammlungsräume sowie Gärten und Wiesen mit 180 verschiedenen einheimischen Pflanzen. The Outpost - ein zwei Hektar großer Naturspielbereich - bietet Spielelemente, die Elemente des Presidio widerspiegeln und aus umgestürzten Baumstämmen, Felsbrocken und anderen natürlichen Materialien gebaut wurden.

Dies sind nur einige der neuen Angebote, die im Sommer 2022 den Golden State bereichern. Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.visitcalifornia.com (red)