Belvilla: Freie Ferienhäuser für Kurzentschlossene

Das Chaos beherrscht aktuell die europäischen Flughäfen und ein Ende scheint noch lange nicht in Sicht. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Reisende, darunter vor allem Kurzentschlossene, für Urlaubsziele die mit dem Auto oder per Zug erreichbar sind. Dadurch ist auch die Nachfrage nach Ferienhäusern in den letzten Wochen deutlich angestiegen. So haben österreichische Belvilla Gäste zwischen dem 1. Juni 2022 und heute fast dreimal so viele Ferienhäuser gebucht wie im selben Zeitraum 2021. Besonders beliebt bei den österreichischen Belvilla Gästen sind nach wie vor Kroatien und Italien.

Freie Ferienhäuser für August

Für Kurzentschlossene, die noch auf der Suche nach dem passenden Ferienhaus sind, hat sich Belvilla die Verfügbarkeit der Ferienhäuser in den beliebtesten Regionen in Europa für August 2022 angesehen:

Freie Kapazitäten in Europa:

So sind in Italien, einer der beliebtesten Reisedestinationen der Österreicher, noch 38% der Ferienhäuser frei. An den bei Österreichern sehr beliebten italienischen Seen beispielsweise noch 28% oder in Marken noch rund 31%.

In Frankreich, was aus Österreich ebenfalls mit dem Auto erreichbar ist, sind nur noch 23% der Belvilla Ferienhäuser frei. Besonders gefragt sind hier folgende Regionen: Dardogne (zu 85% ausgebucht), Languedoc-Roussillon (zu 84% ausgebucht) und Provence-Alpes-Côte d'Azur (zu 80% ausgebucht).

In Istrien, einer bei den Österreichern sehr beliebten Sommerurlaubsregion, sind noch 35% der Kapazitäten frei.

Freie Kapazitäten in Österreich:

Kunden die aufgrund der aktuell stark steigenden Spritpreise sowie aus Gründen des Umweltbewusstseins, in diesem Sommer nicht so weit reisen wollen, empfiehlt sich Urlaub in Österreich. Auch hier stehen Reisende mit rund 40% freien Kapazitäten noch einige Ferienhäuser zur Verfügung.

So beispielsweise auch in Kärnten, einem der beliebtesten Bundesländer für den Sommerurlaub, wo derzeit noch 46% frei sind. In Salzburg sind noch rund 35% und in der Steiermark ca. 40% der Ferienhäuser für August verfügbar.

Weitere Informationen zu Belvilla, seit 2019 Teil von OYO Vacation Homes, unter: www.belvilla.at (red)