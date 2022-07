AMADEUS Flusskreuzfahrten veröffentlicht Katalog 2023

Im Fokus des soeben veröffentlichten Katalogs für 2023 stehen vor allem die schönsten, europäischen Flüsse die mit der Premiumflotte von AMADEUS Flusskreuzfahrten befahren werden. Zu den Routen-Neuheit der kommenden Saison zählen beispielsweise die 8-tägige „Köln-Saarlouis-Köln“ Reise jeweils ab 18. Mai und 19. August 2023 mit Kurs auf das Naturerlebnis Saarschleife.

Zur Auswahl am Counter stehen außerdem 13 Winterkreuzfahrten im Advent, zu Weihnachten und über Silvester – auf Rhein und Donau mit fünf- bis zu achttägigen Fahrten ab Köln, Wien, Straßburg, Nürnberg oder Passau. Außerdem wird 2023 ein weiterer exklusiver Neubau, die AMADEUS Riva, an den Start gehen. Insgesamt umfasst das Programm in die Saison 2023 rund 145 Reiseterminen auf 10 Premium-Schiffen.

Vorteile & weitere Infos

Noch bis zum 30. November 2022 schaffen 15% Frühbucherbonus auf den Kreuzfahrtpreis den perfekten Buchungsanreiz für das neue Programm.

Auch der „AMADEUS Cruiser Club“ lockt mit zahlreichen Vorteilen ab der zweiten Kreuzfahrt. Die vorab buchbaren Ausflugspakete „All-in“ oder „Basic“ ermöglichen Ersparnisse bis zu 155 EUR. Zu den zahlreichen Inklusivleistungen zählen für jeden Gast eine Getränkeauswahl im Restaurant, täglich eine Flasche Wasser auf der Kabine, kostenfreies W-Lan sowie eine Reiserücktrittsversicherung.

Für Informationen und Buchungen können sich Reisebüros und Vertriebspartner an die gebührenfreie Hotline 0800-2404460 sowie das Leonberger Vertriebsbüro unter (+49) 7152 56946 - 10 wenden.

Für Katalogbestellungen steht der Bestellservice infox.de zur Verfügung.

Link zum Online-Blätterkatalog HIER

(red)