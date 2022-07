GTA Waterways: Buchungsstart der MS Douro Spirit-Reisen 2023

Ab morgen, 13. Juli 2022 - 09:00 Uhr, können Agents für ihre Kunden bereits die beliebtesten Termine und Kabinen auf der MS Douro Spirit für 2023 auf der GTA Website über die IBE einbuchen. Für all jene Kunden, die schon sehnsüchtig auf die Donaukreuzfahrt mit der MS Nestroy 2023 oder andere Routen 2023 warten, gibt es folgende Information vom Veranstalter: „Wir werden nun laufend die neuen Flusskreuzfahrten online stellen und Sie über die Buchungsstarts informieren. Psssssst: Wir können schon verraten, dass es einige Neuerungen bei den Schiffen und Routen geben wird - also stay tuned!“

MS Douro Spirit-Reisen 2023

Mit einer Flusskreuzfahrt an Bord der modernen MS Douro Spirit erleben Reisende in 8 Tagen den 210km langen, schiffbaren Teil des Rio Douro und das Douro Tal, welches seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Abwechslungsreiche Landschaften begleiten die Passagiere auf dem Weg durch das beeindruckende Tal in Portugal - eine Flusskreuzfahrt ist also ideal um dieses einzigartige Fleckchen Erde zu erkunden.

Details zur Reise 2023

Flusskreuzfahrt auf dem Rio Douro durch das Tal des Portweins 2023

Termine von April bis November 2023 - Saisonstart am 10. April 2023

8 Tage bereits ab 999 EUR

An-/Abreisepaket 400 EUR - Flüge: ab/bis VIE, MUC, FRA, DUS, HAM, BER

Ausflugspaket: 279 EUR

Reisen im Herbst 2022

Auch für dieses Jahr gibt es noch bis Anfang November Termine auf dem Rio Douro. Besonders schön ist die Reise dabei in den Herbstmonaten, während sich das Laub in den Weinbergen bunt verfärbt.

Details zur Reise 2022

Flusskreuzfahrt auf dem Rio Douro durch das Tal des Portweins 2022

Termine bis November 2022

8 Tage ab 1.399 EUR

An-/Abreisepaket 400 EUR - Flüge: ab/bis VIE & MUC

Ausflugspaket: 279 EUR

Weitere Informationen: Alle aktuellen Informationen sowie das komplette GTA Waterways (Flusskreuzfahrten) und GTA Skyways (Rundreisen) Portfolio ist online unter www.gta.at zu finden. Um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen, können sich Agents im Partnerbereich zum GTA Newsletter anmelden. Dort finden sie auch Bildmaterial, Ausschreibungen, Routenkarten und weitere wichtige Informationen. (red)