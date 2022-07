"Erlebe Deine Hauptstadt" Wien im Sommer

Obwohl die Hotelbetten in der Bundeshauptstadt nahezu ausgebucht sind, bieten insgesamt 14 Wiener Hotels im Rahmen der Inlandstourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ auch diesen Sommer Sonderpreise exklusiv für in Österreich lebende Menschen. So können zwei Gäste bereits ab 130 EUR für zwei Nächte in der Hauptstadt nächtigen und sich großteils über kostenlose Zusatzleistungen wie Frühstück oder einen Spa-Besuch freuen.

Mit dabei sind unter anderem auch wieder berühmte Luxushäuser wie das Hotel Bristol Vienna, Hotel Imperial, Hotel Sacher Vienna oder trendige Design-Adressen wie 25hours Vienna am Museumsquartier, Hilton Vienna Plaza und SO/ Vienna.

„Statt Stress und stundenlanger Flugverspätungen ist die Reise nach Wien entspannt und kann mit der Bahn umwelt- und klimafreundlich angetreten werden. Trotz hoher Auslastung bietet die Wiener Hotellerie Gästen aus Österreich auch künftig die Möglichkeit, Wien zu erleben, wie kein anderer Gast. Denn Inlandstourismus erhöht das Flair einer Stadt und ihrer Hotels. Daher soll er einen größeren Stellenwert erhalten und zu einem kräftigen Standbein für die gesamte Wiener Wirtschaft werden. Wir sind sicher, dass in Österreich lebende Menschen als Gäste in Wien zu Recht an Bedeutung gewinnen werden“, so der Initiator Christian P. Lerner.

Da die Wiener Hotellerie mit einer Auslastung von rund 85% nahezu ausgebucht ist, sind die Kontingente bei „Erlebe Deine Hauptstadt“ heuer besonders limitiert. Wer Wien im Sommer zum Aktionspreis erleben möchte, sollte also schnell sein.

VIP-Gäste-Card inklusive

Alle Gäste der Aktion erhalten außerdem bereits beim Check-in - gemeinsam mit einem hochwertigen Willkommens-Paket mit Produkten namhafter Wiener Produzenten - eine personalisierte VIP-Gästekarte von „Erlebe Deine Hauptstadt“ die attraktive Rabatte und Ermäßigungen von über 200 bekannten Partnern aus dem Bereich Gastronomie, Kulinarik, Lifestyle, Shopping, Kultur, Sightseeing und Unterhaltung bietet. Zudem erwarten die Gäste mit der VIP-Karte einzigartige "Once in a Lifetime"-Erlebnisse, die kostenlos, aber streng limitiert sind. Darunter beispielsweise eine private Weinverkostung im Keller der Gastronomieinstitution „Zum Schwarzen Kameel“. Die personalisierte VIP-Gästekarte erwartet die Gäste von „Erlebe Deine Hauptstadt“ bereits beim Check-in

Buchung: Der "Erlebe Deine Hauptstadt"-City Trip für zwei Tage kann ab sofort in fünf Kategorien online unter erlebe-deine-hauptstadt.wien gebucht werden. Die Zahlung erfolgt direkt im Hotel.

Teilnehmende Hotels:

Kategorie „Weltberühmte Luxushäuser“: ab 590 EUR

Hotel BristolVienna

Hotel Imperial

Hotel Sacher Wien

Kategorie „Design & Frist Class“: ab 400 EUR

Hilton Vienna Plaza

InterContinental Vienna

SO/ Vienna

Kategorie „Luxury Lifestyle“: ab 290 EUR

25hours Vienna at Museumsquartier

Andaz Vienna Am Belvedere

Hotel Secession an der Oper

Kategorie „Wiener Charme“: ab 190 EUR

Boutiquehotel Stadthalle

Hotel Schani Wien

Mercure Grand Hotel Biedermeier

Kategorie „Smart & Cosy“: ab 130 EUR

Hotel Cortina

Superbude

