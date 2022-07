Interhome erweitert Geschäftsmodell um Langzeitmieten

Waren es bisher nur private Ferienwohnungen und Ferienhäuser, welche die Interhome Group als Ferienunterkünfte vermietete, sind neu auch Wohnungen in Neubauprojekten in Langzeitmiete Teil des Portfolios. Als erstes Projekt des neuen Geschäftsmodells, hat das Unternehmen Mietverträge für insgesamt 20 Wohnungen in den "LocTowers" in Locarno, Schweiz, über mehrere Jahre abgeschlossen. Außerdem wurde auch das Local Service Office (LSO) neu in die "LocTowers" verlegt.

Neu: Langzeitmieten in der Schweiz

Die Unterkünfte im neuen Wohnprojekt "LocTowers" in Locarno, befinden sich in bester Lage - nahe der Innenstadt , am Ufer des Lago Maggiore und angebunden an den öffentlichen Verkehr - und eigenen sich daher nicht nur für Urlaub, sondern auch beispielsweise für Workation-Aufenthalte im Tessin.

Die Ferienwohnungen, die allesamt von Interhome möbliert und ausgestattet wurden, können seit 1. Juli 2022 auf www.interhome.at gebucht werden.

"Diese für Interhome Group neue Art von Kooperation bietet einen Mehrwert für unsere Geschäftspartner und Gäste, als auch für die Tourismusdestination selbst. Wir freuen uns, in Zukunft mehr in solche Projekte investieren zu können", so Roger Müller, Chief Procurement Officer Interhome Group.

Das Tessin ist bei Herr und Frau Schweizer die beliebteste Region für Ferien in einer Ferienwohnung in der Schweiz. Die Buchungen für Ferienwohnungen und -häuser im Tessin sind dieses Jahr gegenüber 2019 um mehr als das Doppelte gestiegen. Mit dem Projekt "LocTowers" wird Interhome damit der erhöhten Nachfrage gerecht.

Neuer LSO-Standort

Außerdem ergab sich in Locarno eine weitere Neuerung: Am 1. Juli 2022 verlegte das Team von Franco Canonico, Regional Manager Ticino, ihr Büro von der Hotelplan-Filiale in die "LocTowers" um. Somit können Gäste beispielsweise ihre Schlüssel für eine Ferienwohnung rund um Locarno direkt in den neuen Räumlichkeiten abholen und vom persönlichen Service profitieren. (red)