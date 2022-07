Princess Cruises: Viel Alaska im kommenden Jahr

Starthäfen der insgesamt rund 150 Abfahrten sind Anchorage, Seattle, San Francisco sowie Vancouver, das erstmalig auch Ausgangspunkt von acht- bis zwölftägigen Roundtrips ist. Letzteres ist umso erwähnenswerter, da es sehr aus den deutschsprachigen Märkten gute Hin- und Rückflugverbindungen in die kanadische Metropole gibt. Zum Einsatz kommt auf den Fahrten ab/bis Vancouver die Crown Princess. Sie steuert auf der Inside Passage kreuzend Ziele wie Skagway, Juneau, Ketchikan oder den Hubbard Gletscher an.

Aufenthalte in Lodges an Land

Im Alaska-Angebot der Reederei befinden sich 2023 auch wieder die sogenannten Princess-Cruisetouren. Diese kombinieren beeindruckende Gletscher-Kreuzfahrten mit Aufenthalten in Princess-eigenen Wilderness-Lodges an Land.

Auf allen Princess-Schiffen, die in Alaska unterwegs sind, können Passagiere ihr Kreuzfahrterlebnis durch das vorherige Buchen von Zusatzpaketen upgraden. So enthält „Princess Plus" (ca. 43 EUR/Tag) neben Getränken und Trinkgeldern für die Crew auch den freien WLAN/Internet-Zugang für ein Gerät. Bei „Princess Premier (ca. 64 EUR/Tag) kommen u.a. der zweimalige Besuch eines Spezialitäten-Restaurants, höherwertige Getränke sowie Internet-Nutzung von bis zu vier Geräten hinzu. (red)