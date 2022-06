Hapag-Lloyd Cruises: Ines Bizi übernimmt Marketingleitung

Mit Ines Bizi übernimmt eine Fraumit langjähriger Expertise aus den eigenen Reihen.

16 Jahre und viel mehr...

Seit 2006 ist die 47-Jährige, die zunächst sämtliche CRM-Aktivitäten koordinierte, Hapag-Lloyd Cruises verbunden. 2013 übernahm die gebürtige Niedersächsin die Leitung des Strategischen Marketings. So verfügt sie über umfassende Erfahrungen bei strategischen und taktischen Marketingaktivitäten im Offline- und Online-Bereich, in der Mediaplanung, bei CRM-Aktivitäten sowie im Database- und Website-Management. Bizi berichtet auch weiterhin an Pfitzner. Ines Bizi studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Touristik- und Hotelmanagement an der International School of Management in Dortmund.

Bevor sie zu Hapag-Lloyd Cruises wechselte, war sie für verschiedene Agenturen tätig. Sie verfügt über hervorragende Kenntnisse der deutschen Medien- und Agenturlandschaft. Schon immer schlug das Herz der leidenschaftlichen Touristikerin für das Reisen. Einen großen Traum erfüllte sie sich mit einer einjährigen Weltreise. Damals, vor 20 Jahren, berichtete sie auf ihrem Online-Blog regelmäßig über ihre Abenteuer und bewies ihr Gespür für Trends und neue Technologien. (red)