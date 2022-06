Northern Territory: Flug nach Australien gewinnen

Singapore Airlines bietet wöchentlich 21 Nonstop-Flüge von Deutschland nach Singapur, zweimal täglich von Frankfurt und täglich von München. Von dort geht es 5x pro Woche weiter in die tropische Hauptstadt des Northern Territory, Darwin.

Experte werden und gewinnen

In drei E-Learnings erfahren Expedienten mehr über den tropischen Norden Australiens, über das Red Centre sowie über das Angebot an Aboriginal ihr ganz persönliches Abenteuer Experiences. Dadurch kreieren sie ihren Kunden Reiseerlebnisse durch Australiens Northern Territory, bei denen ihre Kunden erleben, in die Natur und Kultur einer Region eintauchen. Von Darwin bis nach Alice Springs und zum Uluru gibt es zudem jede Menge Möglichkeiten für Erkundungen abseits der ausgetretenen Touristenpfade. (red)

