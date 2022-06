Silversea Cruises: Weitere Reisen in die Antarktis

Das Fly-Cruise-Programm bietet die schnellste und direkteste Route in die Antarktis, denn es ermöglicht Reisenden die Drake-Passage in der Business Class zu überspringen. Mit drei Schiffen der Eisklasse, die es den Gästen von Silversea ermöglichen, den Weißen Kontinent für sich erschließen, sowie einer breiten Palette an verschiedenen Reisezeiten kombiniert mit den neuen Fly-Cruise-Optionen verfügt Silversea über ein vielfältiges Antarktis-Angebot im Bereich der Luxus-Kreuzfahrten.

Drei neue Reisen an Bord der Silver Cloud

Zusätzlich zu Silverseas bestehendem Antartica Bridge Angebot für 2022 und 2023 können Gäste, die den schnellsten Weg zum Weißen Kontinent bevorzugen, aus zwei neuen fünftägigen Expeditionsreisen an Bord der Silver Cloud wählen, die am 2. und 7. Februar 2024 starten, sowie aus einer sechstägigen Reise, die am 12. Februar 2024 beginnt: Nach der Landung auf dem chilenischen Stützpunkt Eduardo Frei Montalva auf der Insel King George verbringen Gäste der Silver Cloud die gleiche Zeit mit der Erkundung der Antarktis wie auf den herkömmlichen Routen der Reederei. Angesteuert werden Ziele wie der Antarctic Sound, die Antarktische Halbinsel und die Süd-Shetland-Inseln, bevor die Silver Cloud zur King George Insel zurückkehrt. Das Expeditionsteam von Silversea leitet Zodiac-Touren, Kajak-Abenteuer sowie weitere Erkundungen an Land und hält Vorträge über die faszinierende Geologie, Tierwelt und Geschichte der Region, um die Reise noch interessanter zu gestalten. Gäste erleben nicht nur faszinierende Eisformationen und außergewöhnliche Landschaften, sondern besuchen auch große Pinguinkolonien und entdecken verschiedene Arten von Robben, Walen und Vögeln.

Nahtlose Anreise über Puerto Williams

Für Kreuzfahrten, die die Drake-Passage durchqueren, hat Silversea kürzlich die Reisen in die Antarktis mit der Einführung von Hin- und Rückfahrten ab Puerto Williams in Chile, verbessert. Ab der Saison 2022-2023 werden Gäste an Bord der drei Expeditionsschiffe der Reederei, der Silver Cloud, Silver Wind und Silver Explorer auf exklusiven Routen, die von Puerto Williams aus starten, bequemere Flugzeiten, personalisierten Service während eines privaten Charterflugs und schnellere Transfers zum Schiff genießen. Diese Verbesserungen werden durch die enge Zusammenarbeit von Silversea Cruises mit den chilenischen Behörden und Partnern ermöglicht.

Umfassendes Angebot für die Polarregion

Gäste von Silversea Cruises genießen die umfangreichsten Angebote im Bereich der Ultra-Luxus-Expeditionskreuzfahrten für die Polarregion. Gäste der Antartica Bridge Reisen profitieren von folgenden Inklusivleistungen:

Private von Tür-zu-Tür Transfers1

Internationale Hin- und Rückflüge

Eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt sowie nach der Kreuzfahrt in Santiago

Inlandsflüge nach Punta Arenas

Eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt sowie nach der Kreuzfahrt in Punta Arenas

Private Hin- und Rückflüge in der Business Class zwischen Punta Arenas und King George Insel

Gepäckabfertigung und Transfers

Kostenloses, aber begrenztes W-Lan

Mehrere Restaurants mit abwechslungsreicher Küche und 24-Stunden-In-Suite Speiseservice, einschließlich Kaviar

Premium Getränke Auswahl sowohl In-Suite als auch auf dem gesamten Schiff

Silversea Cruises exklusiver Butler-Service sowie weitere Services an Bord

Ein hochqualifiziertes Expeditionsteam, das aus Expertem des jeweiligen Faches besteht

Fachvorträge, geführte Zodiac-, Land- und Seetouren sowie Aktivitäten an Land

Kostenlose Expeditionsausrüstung, einschließlich Parka, Rucksack und Wasserflasche, sowie die Nutzung von Stiefeln, wasserdichten Hosen und Wanderstöcken

